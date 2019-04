Héctor Becerril: La muerte del asesor técnico del congresista es todo un misterio

La noche del domingo 31 de marzo Igor García de 39 años, asesor técnico del despacho del congresista Héctor Becerril , asistió a una fiesta en el distrito de Cieneguilla . Lo hizo acompañado de su esposa, Jacqueline Pinedo, y su señora madre.

La mamá y la esposa de García se retiraron pasadas las 11:00 p.m. Antes de irse, Pinedo le pidió a Manuel Pérez, un amigo de Igor, que cuide y embarque más tarde a su esposo que había decidido quedarse unas horas más en la celebración. La fiesta tuvo una Yunza y duró hasta altas horas de la noche.

Pérez perdió el rastro de García. “Siempre le acompañaba al señor Igor a su casa, pero esa noche no fue así porque me pidieron que me encargue de las cervezas”, contó Pérez la tarde de ayer en la comisaria de Cieneguilla.

Horas más tarde de la salida de su familia, el asesor del congresista Becerril tomó un taxi de color rojo en la pista. Pérez alcanzó a despedirse, y señala que fue la última vez que vio con vida a su amigo. “No estaba ni muy borracho, ni muy sano”, dijo Manuel Pérez.

Esa noche Igor García no llegó a dormir a su casa. Su esposa, muy preocupada por la situación acudió, pasado el medio día, a la comisaria de Cieniguilla a realizar la denuncia policial por la desaparición. El funcionario estaba vestido con una camisa celeste, un pantalón jean y zapatos de color marrón. “Es la primera vez que no va a dormir. Es un excelente padre de familia”, dijo Pinedo mientras realizaba la denuncia policial.

De inmediato, la Policía comenzó a buscar a García. Sobre la tarde del lunes la primera alerta fue dada. Un cuerpo había sido hallado en la zona de Huaycán a las 11:00 a.m. en el distrito de Ate. Horas después se confirmaría que era Igor García.

NO TENÍA MORETONES



Perú21 conversó con los policías de la comisaria de Huaycán que encontraron, la tarde del lunes, el cuerpo de García. Informaron que los vecinos de la zona habían visto que de un carro arrojaron un bulto alrededor de las 8:00 a.m.

Los policías dijeron también que el cadaver no presentaba moretones. “Los peritos de criminalista que levantaron el cuerpo confirmaron que no tenía golpes”, dijo un alto mando policial de Huaycán a este diario. El cadáver tampoco tenía impactos de bala. Fue llevado a la Morgue de Lima.

La necropsia practicada ese mismo día arrojó que la causa de muerte fue por edema cerebral y edema con hermorragia pulmonar. Por lo general, un edema se produce después de una lesión que inflama algún órgano vital.

El congresista Héctor Becerril declaró ayer que visitó la Morgue de Lima y vio que el cuerpo de su asesor tenía golpes. “Está maltratado. Su entrepierna está totalmente golpeado, moreteado. Lamento mucho que la inseguridad ciudadana haya llegado a tales extremos. Un joven con mucho futuro por delante hoy ve truncada su expectativa de vida”.

Los restos de Igor García son velados desde ayer en la capilla de la Iglesia San Antonio de Padua del distrito Jesús María.

"SOLO FUE UN CAMBIO"

En su primera declaraciones, el congresista Héctor Becerril olvidó de informar que el lunes sobre las 9:00 a.m. había cesado de sus funciones de técnico de su despacho a Igor García. Es decir, mientras que su asesor era buscado intensamente por la Policía y familiares, el legislador daba por terminada su designación en el Congreso.

Horas después, se reveló un documento que Becerril envió a la oficina de Recursos Humanos que a la letra dice: “el señor Igor Sigfrido García Nieto laborará en el cargo de Técnico de mi despacho congresal hasta el día lunes 1 de abril de 2019, lo que comunico a usted para los fines pertinentes”.

Esta situación cubrió con un manto de misterio aún más denso la extraña muerte del asesor Igor García. ¿Por qué Becerril lo había despedido?

El congresista de Fuerza Popular comentó que lo que hubo solo fue un cambio de puesto y que su último día en el anterior cargo (técnico) era hasta el 1 de abril y luego había pedido licencia por tres días. “Tenía que asumir el cargo de auxiliar”, dijo. Las explicaciones de Becerril no fueron respaldas por ningún documento que compruebe el cambio de puesto.

Por la noche, en el velatorio, su esposa habría comentado que Becerril despidió a Igor García porque tenía problemas con él en el despacho.