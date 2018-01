Héctor Becerril: 'El ministro de Justicia no tiene por qué dar explicaciones sobre el indulto' Para el congresista de Fuerza Popular, no hay razones para que el titular del Minjus acuda al Congreso a aclarar el proceso que dejó en libertad al ex mandatario Alberto Fujimori.

El congresista Héctor Becerril (FP) está en contra de citar al ministro Enrique Mendoza. (Perú21) El congresista Héctor Becerril (FP) está en contra de citar al ministro Enrique Mendoza. (Perú21) Perú21