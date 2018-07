Héctor Becerril: ¡A mí no me van a doblegar!

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) rechazó enérgicamente haber buscado influir en la elección del presidente del Consejo Nacional Magistratura (CNM) ante los cuestionamientos de Yohny Lescano , quien le reclamó por esa presunta presión.

"Una vez más, rechazo categóricamente esa imputación que se habría dado alguna reunión con algún consejero del Consejo Nacional Magistratura. Entiendo que hay congresistas que quieren avasallarnos. No lo van a lograr. ¡A mí no me van a doblegar! Porque tengo la verdad y la razón de mi parte.

Posteriormente, Héctor Becerril volvió a tomar la palabra para responderle a la congresista Maritza García, quien pidió una sanción para el fujimorista sin un "blindaje" de por medio.

"Tenemos audios comprometedores de la intromisión del congresista Becerril para apoyar la candidatura de un miembro del CNM, lo cual espero que no haya un blindaje porque es evidente que en una investigación el consejero no tenía por qué mentir. [...] Esas conductas requieren una sanción inmediata", declaró García.

"Qué lástima ¿no? Que muchos congresistas quieran sumarse a esta ola y lucha contra la corrupción, colegas que justamente, como el caso de la colega que me antecedió, que le han retirado el título profesional por haber mentido en su hoja de vida. Vergüenza estos colegas", respondió Becerril .