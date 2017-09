Héctor Becerril sobre Kenji: "En ningún lugar hay personas indispensables"

Kenji Fujimori sigue siendo una piedra en el zapato para los miembros de su partido. El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, adelantó que en un máximo de 30 días se conocería la decisión del comité disciplinario sobre la situación de su colega, aunque exclamó que "en ningún lugar del mundo hay personas indispensables".

"Kenji cumplió su sanción hace cinco días. Y en un plazo que no pasará de 30 días la comisión disciplinaria daría su informe ante la bancada (sobre el nuevo proceso). (...) No creo que esto sea un cisma, algo insalvable, hay una suerte de agresión continúa hacia la bancada y en ningún lugar del mundo hay personas indispensables", sentenció en RPP.

Sin embargo, Héctor Becerril puntualizó que espera que Kenji Fujimori entienda que su posición actual no lo ayuda ni a él, ni al partido y, por ello, podría expresar sus disculpas y mostrar propósito de enmienda. Añadió que el otro escenario podría ser su expulsión.

"En cualquiera de los casos no es para alarmarse porque no hay institución que no pueda sobrevivir sin unas personas", anotó.

Además, volvió a desmerecer las críticas lanzadas por Kenji Fujimori contra la actual dirigencia del partido y su acusación de que Keiko Fujimori se encuentra secuestrada por la cúpula de Fuerza Popular.

"En nuestro partido no hay dueños"

​

“Cuando alguien se cree dueño de un partido ahí viene los problemas (...) En nuestro partido no hay dueños, hay liderazgos, y los liderazgos no son una patente que tienes de por vida. El liderazgo se va obteniendo en actos y acciones, y es innegable que nuestra lideresa es Keiko Sofía Fujimori”, aseveró.

Reiteró que cuando uno forma parte de un colectivo, como Fuerza Popular, tiene, tenemos deberes y derechos. "Y todos estamos en la misma situación. Creer que porque ha recogido más firmas puede hacer lo que quiera es una concepción totalmente equivocada de un partido político”, enfatizó.