Héctor Becerril a Kenji Fujimori: "El liderazgo no se hereda"

En un explícito mensaje a su ahora ex colega de bancada Kenji Fujimori, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, aseveró que "el liderazgo no se hereda" y, en esa línea, reivindicó el rol que cumple Keiko Fujimori al frente del bloque naranja.



"El liderazgo no se vota, no se hereda. Keiko Sofía recibió el fujimorismo en en el año 2000 en escombros, crecimos a 7 congresistas, luego a 37 y después a 73; ese trabajo lo ha hecho Keiko Fujimori que tiene el liderazgo natural del partido; el liderazgo no se vota, se construye", manifestó en RPP.

Becerril se refirió también a la expulsión de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Maritza García de Fuerza Popular a quienes identificó como parte de un "grupo de congresistas que no quieren acatar la voluntad de la mayoría".

"Un partido tiene que manejarse en democracia y cuando las posiciones diferentes se someten a votación todos tenemos que respetar. En el caso de Kenji ha creído que porque se apellida Fujimori le daba patente de corso para no ir al Pleno, a las comisiones, no respetar acuerdos, hacer lo que quiere", indicó.

Becerril apuntó que "el fujimorismo es uno solo y en este momento está representado por Fuerza Popular que es liderado por Keiko Fujimori". "En la bancada Kenji es un congresista más que apellida Fujimori", concluyó.