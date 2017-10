Héctor Becerril: "Jueces deben explicar archivo de Madre Mía"

Son varios lo que acusan al ‘capitán Carlos’ –a quien hoy reconocen como el ex presidente Ollanta Humala– de estar implicado en los asesinatos que se suscitaron en la base militar antisubversiva de Madre Mía. A 25 años de los hechos y sin ningún detenido, ¿qué hay de cierto? El nuevo presidente de la comisión Madre Mía del Congreso informó a Perú21 que no solo está en busca de los asesinos, sino también de los fiscales que estuvieron detrás del archivamiento. Veamos lo que viene.

Han pasado 25 años desde que se suscitaron los presuntos asesinatos en la base militar antisubversiva Madre Mía. ¿Hacia dónde apunta su investigación congresal?

Se quiere confirmar si se asesinó y desapareció los cuerpos de las personas que fueron sindicadas como terroristas sin ningún tipo de juicio. Según testimonios de los ex soldados y de los familiares, los mataban como animales, peor que a perros, por orden del ‘capitán Carlos’, a quien hoy reconocen como al ex presidente Ollanta Humala. Por ello, no solo estamos investigando los asesinatos que se habrían cometido en Madre Mía, sino también a los fiscales que, en su momento, estuvieron a cargo de la pesquisa y no hicieron nada a pesar de las evidencias.

¿Usted cree que los fiscales que estuvieron a cargo del caso quisieron beneficiar a Ollanta Humala?

Aún no podemos adelantar opinión. Sin embargo, tenemos la hipótesis de que el archivamiento de este caso se dio de forma irregular, contando para ello con la anuencia de fiscales y jueces que habrían actuado de forma prevaricadora. Tenemos que valorar los hechos. Citaremos a todos los involucrados para esclarecer si fue legal o ilegal la investigación o si es que se trató de favorecer a alguien o fue por desconocimiento.

¿Nos puede recordar a qué fiscales se refiere?

En ese entonces, estaba a cargo de la investigación el fiscal Víctor Cubas, quien no consignó varias declaraciones que sindicaban al ‘capitán Carlos’ a pesar de las evidencias. Él decidió no emitir un dictamen acusatorio contra Humala y eso permitió que el caso no vaya a juicio oral. La Sala Superior confirmó la acusación, pero la familia apeló y el expediente cayó en manos de Pablo Sánchez, entonces fiscal supremo, y hoy fiscal de la Nación.

¿Y qué determinó el hoy fiscal de la Nación, Pablo Sánchez?

Para Sánchez, no había pruebas que determinen que el ‘capitán Carlos’ era Humala. Luego el caso pasó al juez César San Martín, quien determinó el archivo provisional. Todos ellos tendrán que explicar por qué actuaron de esa forma a pesar de las evidencias. Sánchez avaló el archivamiento del caso Madre Mía.

La Fiscalía está en busca de los autores materiales del asesinato de los esposos Natividad Ávila y Benigno Sulca con el objetivo de que ellos digan por orden de quién actuaron...

Según los testimonios, la comisión congresal no solo apunta a quienes presionaron el gatillo, sino también a quienes utilizaron el cuchillo para degollar. Además, hay testimonios que dicen que no solamente Humala ordenaba los asesinatos, sino que también presenciaba estos horrendos hechos.

Sea más preciso, por favor...

Los mismos soldados han relatado que llevaban las orejas de los asesinados como trofeos de guerra y así llegaban a la base. Hay muchas pruebas.

¿A qué pruebas se refiere?

Testimonios de los ex soldados y de los familiares de las víctimas ante la Fiscalía y diversos medios de comunicación. Además, el mismo Jorge Ávila, quien fue testigo de la muerte de su hermana Natividad Ávila y su cuñado Benigno Sulca, acusa a Ollanta Humala de estar detrás de la desaparición de sus familiares. También están las interceptaciones telefónicas realizadas al cabecilla senderista Florindo Flores Hala ‘Artemio’. En esos audios también hay conversaciones sobre la presunta compra de testigos en el proceso que se le siguió a Ollanta Humala por el caso Madre Mía.

Para el ex fiscal Avelino Guillén, Humala debería ser incorporado en la investigación de la fiscal Edith Chamorro. ¿Qué opina?

No entiendo por qué, a pesar de que hay tantas pruebas, la fiscal Chamorro sigue investigando “a quienes resulten responsables”. Se tiene que investigar a los responsables con nombre propio. Esperamos contar con el apoyo de la Fiscalía para poder llegar al fondo de nuestra investigación. Queremos llegar a la verdad. Nosotros también estamos dispuestos a ayudarlos en lo que sea necesario.

¿Cuándo viajarán a la zona de Madre Mía para recopilar más información?

Esperamos viajar en noviembre. No haremos un trabajo desde nuestros escritorios. Tenemos que llegar a los ex soldados que estuvieron con Humala.

Cambiando de tema, el 9 de noviembre se interrogará a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre, por la anotación que fue hallada en su celular y que involucra a Keiko Fujimori. ¿Qué opina?

Me parece bien porque, mientras más rápido se investigue, se esclarecerá más pronto el caso al que hace referencia. Es una patraña querer involucrar a Keiko en estas maniobras corruptas de la empresa brasileña.

Autoficha

- “Nací en Amazonas. Estudié para químico farmacéutico. Soy congresista reelecto por el partido político Fuerza Popular. He presidido la Comisión de Fiscalización y ahora estoy a cargo del grupo de trabajo Madre Mía. Viajaremos a la citada zona para recopilar información”.



- “El tema de la interpelación a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, está por evaluar. No se ha descartado. Las fallas en la realización del Censo Nacional 2017 también son su responsabilidad y tiene que asumirlas”.



- “Keiko Fujimori ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. No hay ningún temor. Estamos en contra de que se le investigue bajo la Ley de Crimen Organizado por la pesquisa que se le sigue por lavado de activos por los presuntos aportes irregulares de la campaña (2011)”.