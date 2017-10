Héctor Becerril: "Interpelación a Mercedes Aráoz (por irregularidades en censo) es un tema a evaluar"

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, declaró a Perú21 que la posibilidad de una interpelación a la premier Mercedes Aráoz, por las irregularidades en la realización del Censo Nacional 2017 no está descartada si es que no se toman medidas sobre la responsabilidad en los hechos del jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez.

"Quien supervisa el accionar del INEI es la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Le dio la PCM facultades plenipotenciarias al INEI y no supervisó? Hay una grave desidia de la PCM que no fiscalizó ni hizo el acompañamiento del proceso", manifestó el legislador.



Becerril refirió que, por el momento, se ha invitado a Sánchez a la Comisión de Fiscalización, pero anticipó que adicionalmente se evalúan otras acciones entre las que figura una posible interpelación a la presidenta del Consejo de Ministros.

"Estamos esperando que Aráoz dé las explicaciones y si no lo hace veremos qué acciones podemos tomar. La interpelación, a la luz de los hechos, es un tema a evaluar porque no es algo simple, es muy grave lo que ha ocurrido y hasta el momento no toma una decisión y si no se toma si pues hay la posibilidad de evaluar una interpelación", comentó Héctor Becerril.