Héctor Becerril: "Interpelación a Mercedes Aráoz está en evaluación"

Las explicaciones de la primera ministra Mercedes Aráoz respecto de que las fallas en la realización del Censo Nacional 2017 "son subsanables" no convencen al vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril.

Por el contrario, el parlamentario fujimorista reafirmó que la negativa de la jefa del gabinete a asumir su responsabilidad por las deficiencias en el proceso censal mantienen sobre el tapete la posibilidad de que sea interpelada.

"El tema de la interpelación (a Mercedes Aráoz) está a evaluar, no se ha descartado. ¿Qué ha cambiado finalmente con sus declaraciones? Ella misma ha salido a cuestionar el censo como si no fuera parte del problema o como si fuera ajena cuando ella también es responsable", declaró Becerril a Perú21.



En tal sentido cuestionó que Aráoz no asuma su responsabilidad ni reconozca "que los errores cometidos son insalvables. ¿Qué cree la premier, que las personas no trabajan y van a estar esperando para que las censen? Lo que no se censó, no se censó, será irrelevante ya (lo que se haga), esto ya no tiene solución. Que diga técnicamente cómo van a hacer para censar a las personas que faltan, tiene que asumir su responsabilidad y hacer una autocrítica", manifestó.

A Fiscalización

Becerril añadió que la próxima semana se presentará ante la Comisión de Fiscalización el ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática) Aníbal Sánchezquien deberá dar explicaciones sobre lo ocurrido en el marco del Censo 2017.​

"Escucharemos al ex jefe del INEI, después veremos qué hacemos, si (Aráoz) va a Fiscalización o vamos a la interpelación porque los días pasan y el problema se agudiza", concluyó.