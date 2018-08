Héctor Becerril insiste en que Pedro Chávarry lo investigue por vínculo con Edwin Oviedo

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, insistió hoy en que el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, es quien debe investigarlo y no el fiscal provincial Juan Carrasco, quien lo señala de ser miembro de la presunta organización criminal 'Los Wachiturros de Tumán'.

En estos momentos, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque evalúa la cuestión previa interpuesta por el parlamentario y sus colegas Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) y Javier Velásquez Quesquén (Apra), quienes buscan evitar ser incluidos en el caso que implica al empresario Edwin Oviedo con el asesinato de dos dirigentes azucareros.

Becerril alegó que su inmunidad parlamentaria lo asiste y por eso debe ser el fiscal de la Nación el encargado de atender el proceso. Indicó que la imputación de Carrasco se remonta a 2008, cuando participó de un desalojo siendo jefe de seguridad de la empresa Tumán, que administraba Oviedo.

"El fiscal toma ese hecho y dice que como yo estuve en el desalojo soy parte de la organización criminal; en 2018, después de que querello a Carrasco recién se me investiga. si él quiere investigar un hecho de 2008 lo puede hacer, pero debe correr traslado al fiscal de la Nación porque corresponde que él me investigue", declaró a la prensa desde el Congreso.

Aseguró que no se opone a las investigaciones pero indicó que para proceder con ello se le debe levantar la inmunidad. "Yo pido que se cumpla con la Constitución para que el fiscal de la Nación investigue, yo no me opongo", dijo.

En diálogo con este diario, el fiscal Juan Carrasco indicó que los parlamentarios no se pueden refugiar en la inmunidad porque los hechos que se les imputa sucedieron hace más de cinco años, tiempo en que las prerrogativas de ser congresistas los blindaban. En ello también coincidió el ex fiscal superior Avelino Guillén.