Héctor Becerril: Ex regidores fueron a citas con congresista

El sindicado cabecilla de 'Los Temerarios del Crimen', David Cornejo, no acudió solo al despacho del congresista Héctor Becerril (FP), entre 2016 y 2017.

En cuatro de los cinco encuentros, revelados por Perú21, el ex alcalde de Chiclayo asistió acompañado por ex regidores municipales que también están implicados en la organización criminal. Se trata de José Luis Cabrejos Ucañay y Boris Bartra Grosso, según el registro de visitas al despacho del legislador al que accedió este diario. Las fechas y horas coinciden con el ingreso del ex alcalde.

De acuerdo con la investigación del fiscal Juan Carrasco, ambos se coludieron con Cornejo para direccionar obras públicas en favor de empresas.

En dos fechas coincidieron los tres en la oficina de Becerril: el 29 de setiembre de 2016 y el 1 de junio de 2017. El 10 de enero y el 21 de abril de 2017 acudieron juntos Cabrejos y Cornejo, que hoy cumple prisión preventiva de 36 meses.

Bartra es el único condenado. Cumple una sentencia de cuatro años de prisión suspendida tras aceptar que fue intermediario entre Antonio y Wilfredo Becerril –hermanos del parlamentario fujimorista– y Cornejo para negociar proyectos del municipio.

En tanto, Héctor Becerril aseguró ayer que recibió a Cornejo porque este le pidió apoyo en medio de los desastres que generó el fenómeno de El Niño. “Los alcaldes y autoridades tienen denuncias, ¿tenía algo probado? No, entonces, ¿por eso no debo recibirlo? No estoy de acuerdo”, declaró a la prensa.

Cuando en noviembre de 2018 fue capturado Cornejo, la Policía informó que la mafia que este encabezaba operaba desde el inicio de su gestión, es decir, desde 2015.