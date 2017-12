Héctor Becerril: Encuesta de Proética es “tendenciosa”

La X Encuesta Nacional de Percepciones de Corrupción de Proética dejó mal parados a muchos políticos. Varios de ellos criticaron ayer las cifras presentadas por el estudio.

Uno de ellos fue Héctor Becerril, quien dijo que la encuesta es “tendenciosa”, al referirse a que en ella el segundo gobierno percibido como más corrupto por la población fue el de Alberto Fujimori. “Basta ver el índice de aprobación que tiene Alberto Fujimori para darnos cuenta si esa encuesta (de Proética) es real o es tendenciosa”, manifestó.

A su turno, Mauricio Mulder se preguntó: “¿Qué es Proética? De encuestadora no tiene nada y está vinculada a los sectores de la izquierda caviar. Eso de encuesta no tiene nada. Es un cuestionario que se mandan entre ellos. No hay que darle mucha credibilidad”.

En tanto, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, negó que “la justicia no esté haciendo nada” contra la corrupción. Resaltó las condenas a ex gobernadores.