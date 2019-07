Becerril cuestiona examen toxicológico de César Ritter y asegura que él irá este jueves

Héctor Becerril cuestionó el examen toxicológico al que se sometió el actor César Ritter debido a que los resultados solo fueron de las últimas horas de un posible consumo de cocaína y en este caso salió negativo.

Pese a ello, Becerril señaló que este jueves muy temprano irá a pasar la prueba en un laboratorio de Surco, pero también citó al actor para que se haga el examen de cabello y no de orina.

" Examen en orina que muestras, solo dice que las últimas horas no consumiste cocaína, el reto es examen de cabello, donde la droga se acumula hasta 3 años. No creo... Te espero mañana en Surco", tuiteó Héctor Becerril indicando el lugar.

Sobre su levantamiento de inmunidad parlamentaria que le propuso el actor, el fujimorista sostuvo que no depende de él sino del Congreso, pero que si en algún momento piden quitarle ese beneficio congresal no tendrá ningún problema.

"Todas estas cosas que él no entiende, ya le expliqué. No es que la inmunidad presente al congresista. Eso lo tiene que levantar el Congreso cuando lo pida el Ministerio Público vía el Poder Judicial, esto en mi caso, en los siete años nunca se ha pedido el levantamiento de inmunidad, me están investigando sí, pero si algún día lo piden no tengo ningún problema", aseveró.