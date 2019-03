Maniobra de Héctor Becerril: pone casa a nombre de su esposa

La vivienda ubicada en Trujillo que ha implicado en un presunto acto de corrupción a Héctor Becerril ya no figura más a nombre de él. Desde octubre, el inmueble se encuentra en manos de su esposa Matilde Morales Llempén.

Esa casa, localizada en la Urbanización Villa del Contador, es la misma que fue remodelada con el porcelanato que compró la empresaria Mirtha Gonzáles Yep, según el testimonio que ella brindó a la Fiscalía por el caso Los Temerarios del Crimen.

Gonzáles dijo que hizo esa adquisición –por S/74 mil– a cambio (coima) de que el parlamentario de FP intercediera en favor de su empresa, CRD, para la construcción de una planta de transferencia de residuos sólidos en Chiclayo. Ese proyecto ascendía a más de S/10 millones de inversión.

La adjudicación del inmueble por parte de Morales se concretó el 10 de octubre de 2018, como pudo corroborar Perú21 con los registros de la Sunarp. Pero esto no habría sido posible si el matrimonio no hubiera variado antes su régimen patrimonial.

“No vivo de coimas, vivo de mi sueldo, los implicados en corrupción me usan de chivo expiatorio”. Héctor Becerril, congresista de FP (24/2/19)

Cinco días antes de esa operación, la pareja fue a un notario y cambio el régimen de sociedad de gananciales al de separación de patrimonio.

Para ese momento, según la manifestación de la empresaria Gonzáles, Becerril ya temía que la maniobra para la remodelación de su inmueble se filtrara a la prensa.

En su declaración del 21 de enero ante el fiscal de Chiclayo, Juan Carrasco, Gonzáles Yep contó que luego de la compra del porcelanato (6 de abril de 2018), dos medios difundieron los negocios ilícitos de Wilfredo Becerril, hermano del parlamentario, y esta información los puso nerviosos.

La empresaria contó que Wilfredo la llamó por teléfono después de la compra. “Me solicita que le envíe una copia de la factura de la compra de porcelanato y que su hermano Héctor estaba muy preocupado porque se podía filtrar a la prensa”, relató ante Carrasco.

Este diario pudo constatar que en la Procuraduría Anticorrupción ya tienen en la mira la transferencia de la propiedad bajo la sospecha de que se trata de un intento de evadir un eventual embargo.

Actualmente, el caso de Héctor Becerril es evaluado por la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, luego de que el fiscal Carrasco le elevara un informe explicándole los delitos en los que este estaría implicado. Ávalos debe decidir si inicia indagación a Becerril y a otros cuatro congresistas que han sido implicados en la presunta red de funcionarios que habrían direccionado obras en Chiclayo.

“Si el inmueble tiene un origen lícito, pero la remodelación proviene de un acto de corrupción, podría dar lugar, por lo menos, a una indagación por extinción de dominio”, explicó una fuente fiscal.

TENGA EN CUENTA

- Perú21 buscó la versión de Héctor Becerril, pero no contestó nuestras llamadas. Vía WhatsApp, le consultamos “si la transferencia de la casa se debía a un intento para evadir un posible embargo”; no obstante, nos dejó en visto. No respondió las consultas.

- Anteriormente, Becerril señaló que para la construcción de su vivienda le pidió un préstamo a su hermano Wilfredo. Dijo que luego se enteró de que Gonzáles era la fuente inicial del dinero.