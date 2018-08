“Me ratifico que me he sometido a todas las investigaciones en el Congreso, no voy a dar más declaraciones porque no quiero entorpecer esos procesos de investigación”, señaló Becerril. (Foto: Andina)

“Me ratifico que me he sometido a todas las investigaciones en el Congreso, no voy a dar más declaraciones porque no quiero entorpecer esos procesos de investigación”, señaló Becerril. (Foto: Andina)

“Me ratifico que me he sometido a todas las investigaciones en el Congreso, no voy a dar más declaraciones porque no quiero entorpecer esos procesos de investigación”, señaló Becerril. (Foto: Andina)