Héctor Becerril: "Nosotros no atacamos a Kenji, él nos ataca constantemente"

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, afirmó este martes que el proceso disciplinario abierto a Kenji Fujimori responde a sus constantes confrontaciones con el bloque naranja.

"Él está incómodo con nosotros. Nosotros no atacamos a Kenji, él nos ataca constantemente", declaró el parlamentario en el Hall de Pasos Perdidos de la sede del Poder Legislativo.

El portavoz alterno de Fuerza Popular no quiso responder si lo que estaría buscando el hermano menor de Keiko Fujimori con estas actitudes es la expulsión de la agrupación.

"Eso tendría que decirlo él. Yo tengo la esperanza de que puede entender que está en un grupo político, en un colectivo y así como tienes de derechos también tienes deberes, que lo entienda y cambie esa actitud confrontacional", manifestó Becerril.

Remarcó que el proceso disciplinario iniciado a Kenji Fujimori no se debe a un hecho aislado como su visita a Palacio de Gobierno el último domingo o su voto a favor de la cuestión de confianza al ahora ex premier Fernando Zavala.

"Hemos visto sus tuits. No solamente es un tema de votaciones contra la bancada sino que constantemente agrede al grupo. Está en una confrontación total, tiene que entender que pertenece una bancada. Si no quiere votar con nosotros que no lo haga pero no puede estar en constante confrontación", insistió.

Quiero agradecer la sencillez del Presidente @ppkamigo por permitirme visitar la residencia de palacio luego de 18 años! pic.twitter.com/lvU1Ccjkb4 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 17 de septiembre de 2017