Héctor Becerril: “Así nos aseguramos que (PPK) pague el daño que le ha hecho al país”

El congresista de Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril, dijo a Perú21 que con el impedimento de salida del país al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, “así nos aseguramos que pague el daño que le ha hecho al país”.

“Creo que esto es correcto porque todos debemos estar sometidos a la ley. Respecto a Kuczysnki hay indicios gravísimos que ha cometido delitos, y el allanamiento solo responde a encontrar esas pruebas que corroboren estas sospechas que tenemos. Yo estoy absolutamente de acuerdo”, añadió.

En virtud de ello, agregó que la medida dictada por el Poder Judicial también es importante ya que tiene dudas de que PPK haya renunciado a su nacionalidad norteamericana. “Yo pedí, hace dos meses y medio a la embajada de EE.UU., que me digan la situación real de él, pero me han respondido que es confidencial. Me parece más bien que me lo negaron porque no renunció a su nacionalidad”, manifestó.

Asimismo, indicó que su bancada siempre ha reclamado que la justicia se igual para todos. “Siempre ha habido privilegiados. Ahora que PPK no es presidente recién los vemos actuar bien”, acotó.