El excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril negó hoy tener alguna intención de abandonar el país, pero dijo que no apelará si es que el Poder Judicial decide imponerle 36 meses de impedimento de salida del país por el caso Los Temerarios del Crimen.

“Yo nunca en mi vida he salido del país, a pesar que he tenido múltiples oportunidades de hacerlo. Una vez que terminé mi mandato como congresista y quedé sin pasaporte diplomático, nunca he solicitado ni he hecho gestión para tener un pasaporte porque yo no quiero salir del país”, dijo durante la audiencia virtual convocada por el juez supremo Hugo Núñez Julca.

“No tengo ninguna intención de fugarme del país. Me he presentado a todas las instancias que me han convocado [...] Si usted, señor juez, toma la decisión que tome, yo no voy a apelarla ni cuestionarla. Ese es mi compromiso de honor”, añadió.

Becerril habló en los minutos finales de la sesión en la cual el fiscal supremo Ramiro Gonzales aseguró que el excongresista era el “brazo político” que ejerció el poder necesario para que Los Temerarios del Crimen puedan cometer actos ilícitos en la Municipalidad de Chiclayo.

“La persona más interesada en que se esclarezcan estos hechos soy yo. Hace mucho tiempo vienen imputaciones contra mi persona sin ningún asidero legal. Solo dichos de personas y yo creo que esta es la gran oportunidad para que se comience, de una vez, a terminar con esta estigmatización que ha hecho conmigo”, señaló Becerril.

El exparlamentario aseguró que los testimonios que presentó la fiscalía para imputarle los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado y organización criminal, son de exregidores que han estado presos, así como de una empresaria, Mirtha Gonzales Yep, a quien se le revocó una orden de prisión preventiva luego de declarar ante el Ministerio Público.

“Todas estas investigaciones inician con la investigación del fiscal Juan Carrasco Millones, donde dice el fiscal que yo lo he denunciado luego que me implicaran. Eso es falso. La primera querella por difamación agravada fue el 24 de mayo del 2018 y luego el 26 de setiembre del 2018, una denuncia por prevaricato y abuso de autoridad por esta persecución que está haciendo contra mi persona”, comentó.

Esto, en respuesta a parte de la sustentación que hizo la fiscalía de la Nación, al señalar que estas denuncias de Becerril contra el fiscal de Chiclayo, Carrasco Millones, demuestran una intención de obstaculizar la justicia.

Minutos antes, el abogado de Héctor Becerril, Humberto Abanto, descalificó los testimonios que presentó la Fiscalía y aseguró que no hay elementos para considerar que su defendido representa algún peligro de fuga.

“En opinión de la defensa, no hay elementos suficientes para que se requiera la medida. No hay peligro ni de fuga ni de obstrucción, pero si su excelencia, por las deficiencias que la defensa pueda haber presentado en sus alegaciones, encontrase algún fundamento, nosotros no cuestionaremos su decisión”, indicó Abanto.

