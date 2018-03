Héctor Becerril asegura que hay desesperación por parte de los 'Avengers'

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril aseguró que hay una "desesperación" por parte de los 'Avengers' que se ve reflejada en las declaraciones de Kenji Fujimori , sobre un supuesto reparto de presupuesto.

" Kenji quiere trasladar y modificar el hecho de que ha estado metido en una organización criminal liderada por Pedro Pablo Kuczynski , donde ellos buscaban a los congresistas queriendo torcer la voluntad. Eso es delito", comentó.

Sobre la posibilidad de que el menor de los Fujimori sea colaborador eficaz de la Fiscalía, Becerril dijo que si el parlamentario tiene pruebas lo que corresponde es denunciar.

"¿Por qué no denunció antes? Si tiene algo que diga de una vez, porque eso de estar amenazando no es correcto (...) Nosotros no tenemos miedo a lo que pueda hablar", expresó.

Héctor Becerril afirmó que si alguien tiene algo que decir "no debe salir a amenazar", y comentó que lo que se conoció en los 'kenjivideos' "es muy grave".