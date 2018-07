No hay suficientes patrulleros inteligentes: el 43% no sirve

Hacia fines de 2013, el entonces gobierno de Ollanta Humala presentó, con bombos y platillos, una flota de 800 patrulleros inteligentes adquiridos, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, a Corea del Sur. El objetivo del gasto era luchar contra la inseguridad y el crimen organizado .

Los funcionarios del Ministerio del Interior (Mininter) a cargo de la compra dijeron que se trataba de vehículos que tenían un sistema de seguridad sofisticado, integrado por una nueva Central 105, control de cámaras de video y 4,600 puntos de radiocomunicación . Todo sonaba de maravilla, pero la realidad ha sido otra.

Cuatro años después, de los 800 patrulleros comprados en 28 millones 702 mil dólares, solo 458 están operativos, los otros 342 se han convertido en inservibles, según el último reporte del Mininter. Es decir, el 43% de la flota inteligente no sirve para nada .

Destartalados, abandonados, malogrados. Así lucen ahora la mayoría de los patrulleros Hyundai, modelo Santa Fe, adquiridos por Wilfredo Pedraza , el ex ministro del Interior y actual abogado de los Humala-Heredia.

Mientras tanto, en el norte de nuestro país, donde se necesita mayor cobertura policial debido a inseguridad, solo tres patrulleros funcionan. Los tiroteos, los asaltos, las acciones del sicariato y el hampa siguen aterrorizando a los ciudadanos.

El año pasado, la fiscal anticorrupción Norah Córdova , a cargo de la investigación del denominado caso patrulleros, ordenó una auditoría en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad . Los auditores trabajaron entre abril y junio de este año, su tarea era corroborar cuántos patrulleros se encuentran operativos; y verificar si la firma Daewoo, la que realizó la venta, destinó locales en esas regiones para el mantenimiento de la flota.

Los resultados son alarmantes: en 2013, la Región Policial de Lambayeque recibió 17 patrulleros inteligentes, hoy ni uno está operativo. Aunque hay 16 que podrían salvarse del chatarreo.

A Piura se asignaron 15 patrulleros, actualmente solo circulan tres; los demás están en cuidados intensivos. En Tumbes, se hizo entrega de ocho vehículos. Ahora, ninguno funciona y la ciudad no tiene patrullaje inteligente. La Fiscalía encontró uno de los vehículos malogrados guardado en el taller del mecánico del barrio, cuatro abandonados en el patio de la Unidad de Emergencias de la región policial Tumbes y uno más frente a una comisaría.

En La Libertad, en el taller de la Región Policial se encontraron cubiertas de polvo cuatro camionetas, todas inoperativas. Otras seis están circulando, pero no funcionan ni las cámaras portátiles ni las de video . (Documentos en peru21.pe )

Los efectivos interrogados por la Fiscalía en sus distintas regiones, informaron que no hay ningún local para hacerles mantenimiento.

Fuentes policiales y fiscales informaron a Perú21 que las patrullas no funcionan principalmente por fallas mecánicas en los sistemas de suspensión, frenos, embragues, dirección y motor. También por el mal uso que les han dado los agentes a los vehículos, y por accidentes.

En declaraciones a Perú21 , el director general de la Policía, Richard Zubiate , informó que su institución está a la espera de que el Ministerio del Interior entregue un presupuesto para reparar como mínimo 300 patrulleros . “Hay un plan para repotenciar los vehículos” , explicó.

Según el reporte fiscal, se dispuso diligencias como la declaración a los representantes de Daewoo con el fin de conocer cuáles fueron los locales en Lima y provincias contratados por la empresa para realizar el mantenimiento de los patrulleros. Esa era una de las cláusulas que figuraban en el contrato.

Una de las tesis de la fiscal Córdova es que la negociación con Corea se inició antes de conocer la necesidad de la Policía. Otro de los cuestionamientos es que el servicio de mantenimiento y garantía no se cumple de acuerdo al contrato. Esto ha generado un perjuicio de más de un millón de dólares.

En este caso se investiga a María Sánchez, ex viceministra de Gestión Institucional del Mininter y a Nicolás Cayo, ex director de logística de la PNP, entre otros ex funcionarios. El ex ministro Pedraza, se encuentra, por ahora, en calidad de testigo.

La directora de la Oficina de Administración del Ministerio del Interior, Carmen Quiroz, informó a Perú21 que solo la Región Policial de Lima está realizando el proceso para la reparación de 112 patrulleros Hyundai Santa Fe . El monto se determinará al culminarse la revisión de todos los vehículos.



ALQUILER DE VEHÍCULOS



Quiroz explicó que, debido a esta problemática, la Policía ahora decidió usar el sistema de renting (alquiler de vehículos). La Séptima Región Policial de Lima contrató, el pasado 20 de abril, al consorcio Perú Motors para que proporcione los vehículos y así la Policía pueda patrullar con autos y camionetas en óptimas condiciones.

La Policía alquiló 700 autos de las marcas Nissan Versa, Brilliance H230 y Ford Fiesta por S/67 millones para la Unidad de Investigación Criminal que serán entregados a finales de año. Además, la citada firma se ha comprometido en entregar otra flota de 200 camionetas (Toyota Hilux y Nissan Frontier). El contrato se firmó por S/60 millones 741 mil.

DESCARGO PEDRAZA

El ex ministro del Interior Wilfredo Pedraza aclaró a Perú21 que en el contrato de la compra de patrulleros estaban estipuladas las garantías básicas que tiene cualquier vehículo de fábrica.



“El mantenimiento es responsabilidad de la Policía. La compra de esos 800 vehículos vino con un lote de repuestos. Debido al tiempo de la compra y el kilometraje que tienen, se necesita mantenimiento mucho más de fondo debido a que estos tienen un presupuesto diferente” , anotó.



El también abogado del ex presidente Humala indicó que el mantenimiento correspondía a cada unidad usuaria.



Pedraza manifestó que no hay ningún informe de la Fiscalía ni de Contraloría que reporte algún tipo de coima o sobrevaloración. Indicó que las camionetas Hyundai están preparadas para patrullar. “No son ticos”, concluyó.