“Hay relación interesada con los narcotraficantes” [ENTREVISTA]

Los terroristas de Sendero Luminoso, en su afán de empoderarse en el Vraem, han armado una estrategia con base en las mentiras y esto ha sido revelado en un operativo en que se les incautó documentación falsa. El analista en temas de narcotráfico Pedro Yaranga nos explica el modus operandi de los sediciosos y sus objetivos.



¿Qué han revelado los documentos que fueron incautados por la Policía a los terroristas?

-Son importantes porque exponen que el terrorismo sigue latente y también que los principales cabecillas alteran las cifras sobre las bajas de los militares y policías para levantarles la moral.



¿A qué se refiere con levantarles la moral?

-Al final del año, estos cabecillas organizan reuniones para informarles a los mandos menores sus supuestos avances y logros. Es decir, exponen cuadros con la cantidad, según ellos, de militares y policías asesinados y heridos con el objetivo de motivarlos. Sin embargo, sus cifras son falsas.



En setiembre de 2018, el terrorista ‘Basilio’ fue abatido... ¿Qué impacto tuvo ese hecho?

-En su poder se encontraron documentos internos como los de “Campañas y contracampañas de cerco, aniquilamiento y desintegración”. Hablaban de las estrategias y acciones que harían para seguir operando y controlando el Vraem. El hecho de que no hayan realizado ninguna acción durante la campaña electoral no significa que estén desarticulados. Han ingresado a un repliegue estratégico, pero no significa que no realizarán ningún atentado. Están revisando sus planes y, probablemente, busquen otros objetivos.



¿A qué se refiere?

- Ellos están trabajando en un corredor grande que uniría Huanta (Ayacucho), Satipo (Junín) y Tayacaja (Huancavelica). Esta es un área estratégica por su ubicación porque es una zona montañosa y los terroristas pueden atacar y protegerse con más facilidad cuando hay intervenciones del Ejército y la Policía. No olvidemos que para los senderistas, ellos son sus principales enemigos.



En 2018, ¿cuál fue la acción más alevosa de los terroristas?

-En junio de 2018, en una emboscada terrorista, mataron a cuatro policías en la zona de Anco, en Huancavelica.



¿Cree que la Policía tenga algún interés de ocultar estas bajas?

-No, porque es imposible.



¿Los terroristas siguen vinculados con los narcotraficantes o actúan por su cuenta?

-Tienen una relación interesada, ellos les cobran cupos a los narcos en el corredor que dominan. Les cobran US$3 por kilo por derecho de paso.