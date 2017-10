Wilfredo Pedraza: "Hay persecución política contra Nadine Heredia" El abogado de ex primera dama, justifica decisión de su defendida de no recibir a la Comisión de Fiscalización que investiga caso Fasabi. "No es un tema de descortesía, ni de rebeldía", aseguró.

Nadine Heredia se negó a colaborar con la Comisión de Fiscalización. Nadine Heredia se negó a colaborar con la Comisión de Fiscalización. Piko Tamashiro