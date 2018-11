La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) aseveró esta noche que existe el "objetivo de encarcelar a todos los miembros de Fuerza Popular", como parte de la "persecución política" que según la legisladora existe contra su partido.

"Aquí hay un objetivo de encarcelar a todos los miembros de Fuerza Popular. No me queda ninguna duda de que existe una persecución política después de ver la actuación del juez y del fiscal, no me queda ninguna duda, porque [...] hay una investigación selectiva", sostuvo en diálogo con Canal N minutos después de que el Poder Judicial dictase 36 meses de prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Herz.

En esa línea, la ex vocera alterna de Fuerza Popular lamentó que no se aplique la misma rigurosidad contra otros políticos investigados por el caso Lava Jato.

"Es clarísimo que hay una persecución, si ustedes no la ven me preocupa porque cómo es posible que se mencione que habrían muchos partidos, muchas personas vinculadas al tema de los aportes de campaña, pero curiosamente solamente Keiko Fujimori y a todos sus asesores, ¿ahora por asesorar a una lideresa tienes que irte a prisión?", se preguntó.

"Vemos, por ejemplo, persona comprometidas como el caso de la señora Villarán, y ella puede ejercer una defensa en libertad. La señora Susana de la Puente también puede defenderse en libertad, pero en el caso de Keiko no", señaló Beteta.

Esta noche, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Pier Figari y Ana Herz de Vega, los dos principales asesores políticos de Keiko Fujimori que están siendo investigados por integrar una presunto organización criminal dedicada al lavado de activos al interior del partido Fuerza Popular.