Candidatos con mancha. La Contraloría General de la República ha detectado que de un total de 2,802 candidatos al Congreso que han sido autoridades y/o funcionarios públicos, 253 están comprendidos en informes de control por presunta responsabilidad penal, civil o administrativa.

Así lo indicó el contralor Nelson Shack tras presentar la plataforma En Estas Elecciones Tú Tienes el Control, una herramienta que brindará desde el próximo lunes 16 este tipo de información, así como las sanciones administrativas vigentes.

Perú21 pudo conocer, preliminarmente, que Alianza para el Progreso (APP) lleva en sus filas a 27 postulantes con este tipo de procesos en la entidad de control y Somos Perú (SP) a 20. Más atrás figuran Perú Patria Segura (16), Apra (16), PPC (15), Fuerza Popular (12), Solidaridad Nacional (12), entre otros.

La Contraloría también informó que se ha identificado, hasta el momento, a cuatro postulantes con sanciones administrativas.

Fuentes de este diario indicaron que se trata de candidatos que van con APP, Perú Libre, Perú Nación y Perú Patria Segura (PPS).

En este marco, Shack resaltó que “la gente tiene que saber a quién está eligiendo; si después surgen denuncias por hechos de corrupción, el que lo eligió no podrá quejarse ni sorprenderse más adelante”.

Los cuestionamientos advertidos en esta nota ponen en duda la idoneidad de la calidad de postulantes que llevan las organizaciones políticas.

MÁS PERLAS

Eso no es todo. De acuerdo con la plataforma Candidatos 2020, que presentó el último lunes la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), APP lleva a siete candidatos con procesos por corrupción, seguido de Fuerza Popular y Perú Patria Segura, con seis postulantes cada uno. Luis Valdez (APP) y Mártires Lizana (FP) son algunos de los cuestionados. Perú21 trató de contactarlos, pero no respondieron.

Datos:

- En Arequipa, Lima, Cajamarca, Piura y Lambayeque postulan la mayoría de candidatos con informes de control abiertos en la Contraloría.

- En partidos como Frepap, Perú Nación, PPS y Todos por el Perú, candidatean cuadros que son investigados por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.