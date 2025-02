Harvey Colchado sobre postular al Congreso: "Me estoy animando"

En evaluación. Luego de haberlo descartado en un primer momento, el coronel en retiro Harvey Colchado aseguró que sí piensa en ser candidato al Congreso de la República. Esto tras el proyecto legislativo que buscaría dejarlo fuera de las elecciones.

Colchado indicó que esta iniciativa coincide con su postura crítica a sectores del Poder Legislativo que beneficiaron a allegados a la presidenta Dina Boluarte, cuestionando la motivación de este proyecto de ley.

Este proyecto plantea que se excluya de la contienda electoral a personas que tengan acceso a información sensible.

Según dijo Colchado al programa 'Del hecho al dicho', esta exclusión resulta sospechosa y refuerza su percepción de que la medida está diseñada para afectar a los policías.

“Se excluye a los congresistas que tienen acceso a esa información por ser de la Comisión de Inteligencia o la Comisión de Investigaciones del Congreso, entonces pareciera acá de que está hecho contra los policías, justo cuando estoy saliendo a los medios televisivos a dar mi verdad. [...] Si es que ellos consideran que soy un escollo, una piedra en el zapato, ahora sí lo voy a pensar”, declaró.

El coronel en retiro hizo referencia a otros miembros de la Policía Nacional que podrían quedar fuera de las elecciones en caso esta iniciativa legislativa llegue a buen puerto, como el exministro del Interior Vicente Romero Fernández, a quien calificó como un gran general que apoyó al equipo especial de investigación en momentos críticos, y al excomandante general de la Policía, Jorge Angulo, a quien destacó por mantenerse firme frente a intentos de manipulación.

“Nos están cerrando las puertas a quienes podríamos ser una buena opción. No lo había pensado. No me interesaba ser congresista. Quiero regresar a la policía, pero ya me he dado una buena idea y lo voy a pensar bien. Me estoy animando”, sentenció.

Es preciso señalar que este proyecto de ley corresponde a Alejandro Soto, parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP), bancada muy cercana a Boluarte.

