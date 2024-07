Luego de que el ministro del Interior de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, denunciara públicamente una mala compra de la Diviac cuando Harvey Colchado era el jefe en 2019, el propio coronel suspendido fue consultado sobre ello.

“La DIVIAC tuvo una partida de 1 millón 270 mil soles para un aparato de escucha telefónica, de un SEPTIER, de chuponeo. Se fueron a México, compraron directo, y lo que ocurrió es que cuando el equipo llegó al Perú, no funcionó. ¿Compraron mal? Compraron mal”, señaló el titular del Mininter en una entrevista para Canal N.

Esta compra se realizó en febrero de 2019, cuando la Diviac adquirió un EQUIPO MARCA SEPTIER, PRECISAMENTE, un equipo localizador que permite ubicar a las personas por su celular, pero cuya arquitectura también está preparada para hacer interceptaciones o chuponeos.

Si bien Colchado no respondió directamente sobre el hecho, pues no tiene permiso de su comando para declarar, el dominical Panorama conversó con su abogado, Luis Pérez Arroyo.

“A partir del allanamiento contra la presidenta y de la detención contra el hermano, ya no solamente se enfilaron las baterías contra Colchado, sino contra la unidad”, indicó el letrado.

“Este equipo no fue para chuponeo, fue para geolocalización. La tercera fase de este equipo podría ser para chuponeo, pero no se compró para eso, sino para localización”, añadió.

Cabe recordar que este equipo de inteligencia tuvo un costo de 1 millón 264 mil soles, y es capaz de ubicar a cualquier objetivo de la justicia con solo rastrear su celular, pero según el ministro Santivañez no sólo no funciona, tampoco saben dónde está.

“No está malogrado, no se calibró de acuerdo con las bandas de geolocalización peruanas. Es decir, lo que se hizo fue comprar un equipo que no se calibró adecuadamente para Perú y en el proceso de calibración es que vino la pandemia en 2020. Y cuando vino el proceso de calibración, vino la actualización de software, ya es ahí donde se ha estancado el tema”, aclaró el abogado del coronel Colchado.

En mayo de 2019, la policía nacional solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones un permiso de internamiento definitivo del equipo localizador, SEPTIER, al país. Ese equipo era mucho más eficiente que todo lo que la Policía tiene, hasta hoy. Según el abogado de Colchado este equipo no está perdido y no se trata de una compra fantasma, por lo cual no sería causal para una detención.

“Para empezar a él no se le ha preguntado por este tema, pero además ya fue auditado más de una vez, no solamente por contraloría, sino por las comisiones de inteligencia”, indicó.





