En diciembre de 2022 muchos celebraron el trabajo del Equipo Especial contra la organización criminal de Pedro Castillo. Pero pasaron 12 meses y, durante las últimas semanas, esta gente que aplaudió su trabajo ahora se va contra usted y asegura que ha petardeado a la mismísima Fiscalía de la Nación. ¿Por qué cree que sucede esto?

La Policía y la Fiscalía son un binomio de investigación. Se investigan hechos delictivos, no personas. Estos pueden ser civiles, o funcionarios; policías, fiscales, jueces, alcaldes, hasta un presidente. Desde 2022 —cuando se creó el Equipo Especial— nosotros hemos venido investigando a los que estaban gobernando y se dividieron en dos grupos: los aforados y los no aforados. Nosotros hemos estado a cargo de los no aforados con la fiscal Marita Barreto como fiscal superior coordinadora y el que le habla como coordinador general del Equipo Especial. Hemos investigado y hemos logrado el objetivo, pero en ese devenir viene también la otra información de que, a la vez, la fiscal de la Nación había orquestado un aparato a través de un operador que fue detenido, el señor Jaime Villanueva, para obtener votos y ella perpetuarse o tener un beneficio como fiscal de la Nación.

¿Fue gracias a Patricia Benavides que se logró la detención de Pedro Castillo?

Al inicio formamos un equipo y estaba bien orientado. Se han realizado cuatro megaoperativos en cinco meses, tres de los cuales fueron realizados netamente por el Equipo Especial de los no aforados, donde está la fiscal Marita Barreto con la PNP. Y uno a cargo de los aforados, donde estaba el fiscal Marco Huamán, quien dependía de la fiscal de la Nación. El primer caso fue la entrega de Bruno Pacheco, quien se acogió al proceso especial y devino luego en el primer operativo Anguía. O sea, a los 15 días de crear el Equipo Especial se realizó el primer operativo. ¿Y quién lo hizo? El Equipo Especial de la Policía, con la fiscal Marita Barreto. El 11 de octubre vino el segundo megaoperativo, que fue ‘Asesores en la Sombra’: el corazón de los que estaban asesorando y eran los que ejecutaban las actividades por parte del líder.





Para recordar, ¿en Anguía capturan a la cuñada de Pedro Castillo y en ‘Asesores en la Sombra’, a Alejandro Sánchez?

Fue a Salatiel Marrufo, quien se acogió la colaboración eficaz y dio una valiosa información que permitió conocer toda esta ala de corrupción por parte de Marka Group y cómo llegó el dinero al presidente. Ese mismo día que se ejecuta el operativo ‘Asesores en la Sombra’ también se ejecuta una operación policial de allanamiento a seis congresistas denominados ‘Los Niños’ y eso se gestionó a través de la Fiscalía Suprema. Y el cuarto viene a ser el del caso Petroperú, con Samir Abudayeh y el jefe de la DINI.





La Fiscalía de la Nación solicitó que se allane la casa de los 6 congresistas, pero luego tenemos conocimiento de que Patricia Benavides no acoge otro pedido del Equipo Especial para llevar la detención de estos personajes. ¿Es así?

Así es. Con la información que obtuvimos de los colaboradores eficaces que se acogían, que son más de 10, todo aquel que vinculaba o señalaba a los aforados, congresistas o ministros o al presidente, Marita Barreto lo elevaba a la Fiscalía de la Nación y decaía en el jefe del área de enriquecimiento ilícito de denuncias constitucionales, que era el fiscal supremo adjunto Marco Huamán. Y con esa información se trabajó para pedir el allanamiento de los domicilios e inmuebles de 6 ‘Niños’, tanto en Lima como en provincias. En ese momento la información no era muy sólida. Por eso, solamente fue allanamiento. El 6 de diciembre de 2022 se remitió a Marita Barreto un informe para que ella lo lleve a Patricia Benavides. Ese informe estaba previamente coordinado. No es que nosotros, sin que sepa la fiscal de la Nación o supremo adjunto Marco Huamán, lo hayamos remitido. Primero, había reuniones con la fiscal de la Nación, yo participaba, el coronel Lozano, Marita Barreto, la fiscal de la Nación y en algunas oportunidades el doctor Marco Huamán o la fiscal adjunta superior adjunta Karina Quineche. Y ahí les explicábamos lo que pensábamos hacer para como equipo estar en la misma línea de aforados y no aforados. Y se acordó que se iba a pedir la detención de Los ‘Niños’ y ellos dijeron que lo iban a pedir. El Equipo Especial trabajó día y noche durante una semana para hacer ese informe, y los avances se enviaban a un fiscal de la Fiscalía Suprema. A la vez se estaba haciendo videovigilancia dispuesta por la Fiscalía Suprema porque eran aforados. Resulta que se presenta el informe, pero Fiscalía de la Nación nunca lo presentó ante un juez. En la noche del día 6 de diciembre aparecieron declaraciones de los colaboradores eficaces que habían sido detenidos en ‘Asesores en la Sombra’.





¿Por qué finalmente cree usted que no se pidió la detención? ¿Por qué esos niños fueron salvados por la Fiscalía de la Nación?

Ahora recién entendemos y nos damos cuenta de por qué no se había procedido y es parte de una hipótesis policial-fiscal. Fue en febrero que me cita la subcomisión de acusaciones constitucionales para dar mi declaración sobre los ‘Niños’; yo pensaba que era respecto al informe 155 que desde el 6 de diciembre de 2022 había seguido su trámite. Pero me di cuenta de que las preguntas que me hacían eran referentes a una denuncia que había presentado la congresista Patricia Chirinos y no eran por los temas que se habían tramitado y señalado en el informe 155. Ese día me reuní con la fiscal Barreto y le expliqué mi extrañeza de que no supieran. Entonces se encendieron las alertas. ¿Por qué motivo la Fiscalía de la Nación no había tramitado esta información? Si hay elementos de convicción suficientes, ¿por qué no fue tramitado? Ahí aparece este agente especial Roberto. El acercamiento se da en esa exposición que hago (7 de febrero de 2023) y él queda sorprendido de todo lo que había contra los ‘Niños’. Entonces, captamos a este agente que trabaja en el Congreso y nos muestra los WhatsApp. Entonces, dijimos ahí está la respuesta. Querían la elección del defensor del Pueblo, querían la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y también la salida de la Junta Nacional de Justicia.





Si los ‘Niños’ accedían a hacer esas votaciones que pedía la Fiscalía de la Nación, ¿ella qué les daba a cambio? ¿Qué era lo que a los ‘Niños’ les interesaba del Ministerio Público?

Eso está en proceso de investigación y seguro, cuando se corrobore la información que está proporcionando el colaborador eficaz Jaime Villanueva, tomarán conocimiento.

Jaime Villanueva era el anda, ve y dile, el felipillo de Benavides. ¿Es así?

Así es. Primero él aceptó que los chats son sus comunicaciones. Y ahí se han encontrado unos archivos donde está, por ejemplo, el no ha lugar de iniciar denuncia penal contra varios congresistas y en las propiedades del documento señala que fue formulado en la Fiscalía de la Nación. Hay la gran posibilidad de que esto era orquestado por la que dirigía el Ministerio Público, hay un proceso de colaboración eficaz y aún estamos en investigación.





¿Jaime Villanueva fue sencillo de convencer para que se acoja a una colaboración eficaz?

Ya lo habían perfilado. Es un catedrático, una persona letrada. Lo hemos conocido en la Fiscalía Nación y, las veces que hemos conversado, tenía bastante recepción a nosotros, bastante consideración y respeto. Evidenciando que los chats estaban ahí, no le quedó otra que decir, esta es mi libertad o no.





¿Cuántas veces ha declarado ya Jaime Villanueva?

Es un tema reservado que todavía no te puedo decir, pero ha sido más de una vez.





¿Cómo va la corroboración de lo que viene contando Villanueva?

Estamos a un 50% de corroboración de lo que él viene señalando. Hay colaboradores eficaces que, cuando no cuentan toda la verdad o a medias, son revocados, como pasó con una empresaria en el caso de Asesores en la Sombra. Y Villanueva lo sabe. Es por eso que, en esta oportunidad, lo está diciendo todo.





¿Qué pasó con Sada Goray? ¿Cuál es su situación?

Y eso también está en un proceso reservado de colaboración eficaz que no puedo (comentar).





Este viernes dos juezas muy conocidas en Lima, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima María Vidal y otra jueza, tenían que asistir a declarar al equipo especial, ¿ellas han asistido?

Esas citaciones son en el marco de la colaboración eficaz; por tanto, tampoco te puedo señalar todo ello porque es reservado.





¿Está la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima dentro del círculo legal? Su nombre retumba al relacionarla con Patricia Benavides, mafias, etcétera.

Pero hay que tener cuidado porque el hecho de que te citen no significa que has cometido algo. Se está citando a personas que están corroborando hechos de su función.





Usted volvió a la Diviac hace unas semanas. Recuerdo que antes sus detractores decían que usted se mandaba solo (con los operativos).

Así es, es imposible, porque para hacer la Diviac muchos desconocen el Decreto Supremo 026 que nos reglamenta. Nuestro jefe es el director nacional de investigación criminal que actualmente viene a ser nuestro general Oscar Arriola. Ninguna operación se hace sin que mi comando lo sepa.





Se ganaron la chapa de ‘policía política’. ¿Qué les puede decir a sus detractores que le ponen este adjetivo?

Como le respondí en el Congreso a un congresista de apellido Tubino que nos decía eso y también a otro congresista del Apra, Jorge del Castillo, si la Fiscalía nos presenta un caso y pide apoyo y hay una medida que ejecutar como allanamientos y detenciones, lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. Si uno sigue su línea investigativa, investiga hechos y aparece un político, piña pues, tenemos que hacer la investigación. Acá no hay sesgos. Investigamos al gobierno de Castillo, y muchos políticos nos aplaudieron.





Es lo que le decía al inicio. Ahora los critican.

Por ejemplo, hay un periodista de Willax que hasta nos presentó un agente especial. Lo volvimos a infiltrar para que trabaje si no hubiera fracasado. Él, por ejemplo, nos aplaudía. Ahora es un detractor. Hay otro periodista Thorndike de Willax que me lo encontré en 2019 y me dijo “yo lo admiro, excelente trabajo, policías como usted necesitamos”. Y ahora lo veo en televisión y critica mi trabajo; hasta señala que he hecho una fiesta. Yo no era el jefe de la Diviac.





¿Qué tan buenas son sus fiestas? Porque, según ese periodista, se gastó 80,000 soles…

Eso tendrá que verse, pero yo no he estado de jefe de la Diviac. Yo volví el 29 de octubre. Esa fiesta fue en agosto. Pero me meten a mí porque que he sido condecorado. ¿Qué condecoración? Me invitaron como fundador de la Diviac.





Ya que precisamente habla de Willax, voy a citar las palabras del conductor Phillip Butters. Él dijo en su programa del jueves que el premier Alberto Otárola lo había llamado a su celular para preguntarle, y voy a citar, ‘si era verdad que tenía en su poder un video que comprometía a Harvey Colchado’ con prácticas “sodomitas”. El diario Expreso refiere en una noticia: “Phillip Butters asegura tener un video comprometedor del coronel PNP”.

Es una falsedad, una bajeza. Lo reto a que muestre cualquier video. No existe ese video, es falso. No me dedico a esas actividades.





¿Usted lo va a querellar, tomará acciones legales?

Si yo me dedicara a querellar, no trabajaría. Lo que ellos quieren es desviarme. Cuando conversé con él, dos veces, por un tema de que él llamó a la fiscal de la Nación, a quien defiende, y le dice hay un agente especial que se infiltra con el ‘Español’, lo había contratado Butters, entonces advertí su ego colosal. No voy a perder mi tiempo querellando, ni a él ni a muchos que están falseando bastante información. Yo respondo con resultados. Todo es un trabajo de operaciones psicológicas en contra para mellar mi imagen.





Resucitaron el tema de la muerte de Alan García estos últimos días, otra vez calificando a la Diviac de policía política y responsabilizándolo a usted de la desaparición de Alan García. ¿Usted se siente responsable de algo de lo que sucedió ese día?

Fue un suicidio. Eso ya se investigó.





Marita Barreto volvió al Equipo Especial. ¿Qué le da Barreto al Equipo Especial y por qué otra fiscal no podría hacerlo con su mismo rigor?

A la doctora Barreto la conocemos desde que era adjunta de la Fiscalía de Terrorismo de la Cuarta Fiscalía Penal Superprovincial en la declaración del terrorista ‘Artemio’, donde ella participó en esa diligencia. Lo hizo de una manera muy buena y luego con ella iniciamos el caso de Nancy Obregón en 2013. Y luego nos cruzamos nuevamente en el caso de Orellana. Hemos practicado técnicas especiales de investigación, vigilancia, agentes especiales, testigos protegidos, colaboradores eficaces, todas las técnicas y procedimientos especiales que hemos hecho con ella y han demostrado su capacidad. Usted sabe que, para hacer un trabajo de este tipo, el factor principal es la confianza, cero corrupción y confianza. Yo le brindo mi información y sé que la fiscal la va a aprovechar para, jurídicamente, pedir una detención, unos allanamientos, formalizar denuncias penales y ella sabe que nosotros en trabajo de campo, de captación de fuentes humanas, de protección eficaz, de corroboraciones, de investigación, sabe que nosotros trabajamos rápido y somos un buen equipo y por eso nos convoca. Es por eso que tuvo participación muy importante también nuestro ministro Mariano González, porque ella conversó con él, y si él no tomaba la decisión de formar el Equipo Especial… Se alinearon los astros y nos juntamos personas de bien y ahí está el resultado.





Claro, lo que le critican es que Marita Barreto no tenía el rango para investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Es que no hemos investigado a la fiscal de la Nación.





Hicieron un organigrama y pusieron la cara de la fiscal de la Nación encabezando el organigrama.

Era idéntico con Pedro Castillo.





Una pregunta que se hace todo el país y que yo se la tengo que hacer. ¿Quién es ‘Roberto’, el agente especial del Congreso de la República que le entregó la información a usted?

Artículo 409 del Código Penal. Aquel que revele la identidad de un colaborador, testigo protegido, agente especial, agente encubierto, comete un delito y la pena es de 8 años y, si es funcionario, mucho más. No te puedo dar esa respuesta.





¿Usted es de izquierda?

No soy de izquierda. De hecho, no somos políticos, investigamos los hechos delictivos y no vemos qué línea política tiene la persona; puede ser de izquierda, derecha o centro. El mensaje para la ciudadanía es que tenga la tranquilidad de tener una unidad policial como es la Diviac o la Dirandro, en este caso, el Equipo Especial con policías honestos, altamente capacitados, con una fiscal honesta, su equipo de fiscales que ha permitido todos estos logros. Nosotros hablamos con elementos de convicción, con medios probatorios; nosotros no hablamos con chismes, haciendo tiktoks y lanzando información falsa o mellando la imagen de una persona, sin videos, sin fotos.





¿Harvey Colchado quiere ser alcalde, gobernador regional, congresista, presidente de la República en un futuro?

Yo quiero ser un ejemplo para mis compañeros policías más jóvenes, para que traten de no tener miedo. Mi papá que es policía me decía “hijo, no te metas en problemas, el sistema no lo vas a cambiar”. Él fue dirigente sindical y después fue policía. Entonces me decía esto. Pero nosotros somos distintos. He ascendido haciendo lo correcto. Eso es lo que yo quiero que vean. Que no asciendan pagando, sino trabajando con resultados.





¿Y hasta dónde quiere llegar en la institución?

A lo que tenga que llegar. Si Dios quiere que sea general, bienvenido y, si puedo llegar más arriba, también.

