La Fiscalía reprogramó la declaración del coronel PNP Harvey Colchado para el viernes 12 de agosto, fecha en la que será interrogado como testigo por la investigación de encubrimiento que se inició contra el presidente Pedro Castillo.

El agente policial se presentó esta mañana al Ministerio Público cerca a las 10:00 am, respondiendo a la citación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. No obstante, según fuentes de Perú21, al llegar al despacho de Benavides se le comunicó que la diligencia se realizará el próximo viernes a las 11:30 am

El Ministerio Público sindica a Castillo de haber obstruido las labores de la Policía y del equipo especial que lidera la fiscal superior Marita Barreto al remover al exministro del Interior, Mariano González.

González declaró públicamente que el mandatario lo retiró del puesto tras conformar el equipo de élite PNP, a cargo de Colchado, para capturar al sobrinísimo Fray Vásquez y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

