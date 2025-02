Harvey Colchado denuncia que le prometieron ascenso si hacía reglaje a fiscales

Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, reveló que Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, le pidió hacerle "reglaje" al fiscal de la Nación Juan Carlos Villena y el adjunto supremo Mendoza, quienes estaban a cargo del caso de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

De acuerdo con el coronel PNP en condición de retiro, el mencionado letrado le prometió que sería ascendido a general si cumplía con esta solicitud y, además: "él me pidió información personal o laboral de ambos fiscales; o sea, que quería perjudicarlos y, a cambio de ello, ya no me iban a pasar al retiro".

"Pensando de que yo manejo personal, Mateo Castañeda (quería que) yo les haga un seguimiento, un ‘reglaje’, para que le pueda evidenciar qué actividades realizaba a Juan Carlos Villena y al fiscal Mendoza", agregó el exjefe de la Diviac en RPP.

Según Harvey Colchado, esto serviría para perjudicarlos o destruirlos moralmente: "Con ello, se sacaba de encima al fiscal de la Nación y a su adjunto, que venían investigándolo. Así, ellos permanecerían con tranquilidad haciendo sus actividades".

Boluarte habría apoyado la fuga de Cerrón:

"Tengo conocimiento de algunas actividades -que por ahora no lo quiero mencionar- porque también manejo cierta información que vislumbraría el apoyo del actual Gobierno para la fuga de Vladimir Cerrón", reveló el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado.

En ese sentido, reveló que esos datos -que ayudaría a entender cómo el exgobernador regional de Junín y líder del partido político Perú Libre habría fugado usando el auto presidencial ('Cofre')- sólo la revelaría cuando sea citado por las autoridades.

#LoUltimo | Coronel Harvey Colchado: “Manejo cierta información que vislumbraría el apoyo del actual gobierno para la fuga de Vladimir Cerrón" Además envió un mensaje para Dina Boluarte: “La mentira tienen patas cortas, a futuro lo va ha pagar” Que lo cuente todo, ¡URGENTE! 🔥 pic.twitter.com/y8Xu1HLVVw — Jóvenes Unidos Perú (@JovenesUnidosP) February 12, 2025

