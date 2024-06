-Harold Forsyth, el vergonzante exlacayo diplomático de Pedro Castillo, no quiere retirarse a cuidar nietos o entrenar arqueros a sus 73 años y se le ha ocurrido anunciar que va a denunciar a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Internacional de La Haya, siempre en su afán de ser alguien, gozar de algún interés mediático y obtener algún puesto político futuro con los caviares. Apuesto a que ni se le hubiera ocurrido esta iniciativa, que es más ruido que nada y no va a llegar a ningún lado, si Boluarte le daba alguna embajada o puesto público. En cambio, sí me imagino que Mohme le dará una página diaria de ahora en adelante y ya eso hará bastante feliz al operador diplomático castillista. También la fugaz expremier castillista Mirtha Vásquez volvió a sus épocas de rabiosa antiminera y ahora está llamando a “la insurgencia” contra el Gobierno de Boluarte. ¿Por qué esta gente que se incineró con Castillo no se queda calladita por un poco de vergüenza mínima y dejan de dar tanto asco?

-Mohme está ensayando varios candidatos presidenciales caviares en su diario y ahora anda promoviendo al rector de la UNI López Chau, que como acompañantes lleva a dos veteranos izquierdistas (Cecilia Israel y Michel Azcueta) y a la ex mano derecha de Julio Guzmán (Carlo Magno Salcedo), además de haber formado ya su vehículo electoral (“Ahora Nación”). No creo que esta nueva versión de un Barrantes más light llegue muy lejos, porque estamos en otras épocas.

-Hubiera sido nauseabundo que Maximiliano Aguiar participase este viernes en un cursillo dado por ESAN. Es increíble que una institución le preste cabida a un tipo que tanto daño le hizo al Perú como el Rasputín barato de Vizcarra. El solo hecho de que ESAN lo haya convocado dice muy poco de este centro educativo.

-Tras Pativilca y las esterilizaciones, la izquierda quiere abrirle ahora un tercer proceso (armas FARC) a Fujimori para regresarlo a la cárcel. Estos sí que viven obsesionados por sus odios…