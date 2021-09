Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró que el proceso para renegociar el gas de Camisea “debería llegar a buen puerto” y destacó que el presidente de la República, Pedro Castillo, haya asegurado que se hará respetando las leyes y el derecho.

“Todos los contratos de este tipo son susceptibles de renegociarse, absolutamente, porque las cosas cambian de acuerdo a la fecha original en que se firmaron y para eso qué es lo que se hace: se sientan las partes a actualizar el contexto y eso es lo que aparentemente podría tener lugar en el Perú”, dijo en RPP.

“Lo importante es lo señalado por el presidente de la República en el sentido que cualquier proceso negociador tiene que hacerse en el estricto marco del derecho. No habría otra forma de hacerlo”, añadió.

Harold Forsyth destacó que Pedro Castillo haya asegurado que la renegociación del gas respetará las leyes. (RPP TV)

En esa línea, el exembajador del Perú ante Estados Unidos evitó comentar sobre el tenor de las declaraciones que hizo el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien a través de Twitter amenazó con una expropiación del gas si es que no prosperaba la renegociación del contrato.

“No quisiera calificar esos comentarios (del primer ministro) porque no me corresponde. Lo que sí me corresponde es decir que los acuerdos se actualizan, se renegocian y en medio de un proceso de renegociación siempre hay opiniones diversas, a veces radicales, otras no lo son tanto, pero el asunto debería llegar a buen puerto en una buena renegociación entre el Estado y el grupo de empresas vinculadas al gas de Camisea”, comentó.

Sobre el Grupo de Lima

En otro momento, Harold Forsyth reiteró que, en su opinión, el Grupo de Lima que se creó para respaldar el accionar de la oposición política al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela “ya cumplió su misión” y ahora el momento político en este país es otro.

“En su momento pudo tener una utilidad (el Grupo de Lima), pero los hechos nos han creado una nueva realidad: que en este momento el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición están en una mesa de diálogo discutiendo y analizando su situación en México bajo los auspicios del gobierno de Noruega”, recordó.

Al respecto, destacó la importancia de que Noruega sea el país mediador tal y como ocurrió en el conflicto entre Colombia y las FARC. “Espero que en México salga algo positivo”, concluyó.

