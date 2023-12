El jefe del frente policial de Ica, general José Zavala Chumbiauca, protestó enérgicamente ante la liberación de los revoltosos que fueran detenidos por la Policía Nacional el último sábado en el sector denominado como Barrio Chino (km. 263 de la Panamericana Sur), evitando así que bloqueen esta carretera de vital importancia para el país.

Zavala explicó que los agentes del orden destacados a la zona vienen trabajando sin descanso durante dos semanas, evitando que los violentistas tomen la carretera y, en esa tarea, el último sábado lograron detener en flagrancia a tres sujetos (uno de ellos menor de edad), luego de soportar agresiones con piedras y palos, sin usar ningún material lacrimógeno “ni nada que atente contra la vida de los manifestantes”.

Sin embargo, continuó, luego de poner a los detenidos a disposición fiscal, fueron liberados sin mayor explicación.

“Se hicieron todas las diligencias, incluso los mismos detenidos tienen videos en su celular en los que se graban dirigiéndose a bloquear la carretera. Esos videos han quedado sentados en las actas que se han levantado con el mismo fiscal; sin embargo, cuando faltaban todavía 10 horas para que se cumpla el plazo de detención, el fiscal envía un WhatsApp con una papeleta de libertad y dispone la liberación de las dos personas mayores de edad argumentando que ellos se encontraban en el lugar acompañando a sus esposas para que se vayan a su trabajo”, declaró en Canal N.

Por ello, dijo, “hemos presentado una queja funcional ante el órgano de control interno del Ministerio Público para que verifiquen si los procedimientos que se han adoptado son los correctos o no”.

“ESTAMOS DEJANDO QUE EL VANDALISMO GANE”

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Ica, Eduardo Ojeda, señaló que la liberación de estos revoltosos “le baja la moral a la Policía, es indignante”.

En diálogo con Perú21, dijo que “estas personas no pueden decir que estaban de casualidad porque hay filmaciones. Realmente es indignante lo que hace la Fiscalía. No hay apoyo por parte de ellos. Al final, con estas acciones lo único que hacen es alejar a los inversionistas, al turismo, porque no hay ninguna seguridad. Te roban y al día siguiente el delincuente ya no está preso. Esto es culpa de la Fiscalía”.

Asimismo, reveló que él ha reclamado “en 20 idiomas” que los miembros del Ministerio Público participen en las actividades de contención diarias que despliega la Policía en Barrio Chino, pero ellos recién han empezado a acompañar el proceso los últimos días.

Reiteró que los violentistas son un grupo minoritario, de máximo 150 personas contra 80,000 que son las que trabajan en el agro y no buscan bloquear la Panamericana Sur. “Hay que decir que este no es un paro agrario; es un paro político, con gente asalariada”.

“Con estas liberaciones, la situación se complica tanto para la Policía como para las personas que actuamos de buena fe para que no se bloquee la carretera, pero si no hay apoyo de la Fiscalía, estamos cayendo en saco roto y estamos dejando que el vandalismo nos gane”, concluyó.

