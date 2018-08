Hamilton Castro respondió a Pedro Chávarry: "Ruego mesura y prudencia"

Hamilton Castro, ex líder del equipo especial de la Fiscalía, se pronunció hoy tras los cuestionamientos que ha recibido de parte del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y de su sucesor en el cargo, el fiscal coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela.

Tanto Chávarry como Vela criticaron ayer, d urante su presentación en la Comisión Lava Jato, que Castro no ha entregado la información sobre la situación de las investigaciones acerca de los pagos de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos.

"Se ha señalado que soy un funcionario que no rinde cuentas, falso (...) debo indicar que cada vez que se me ha solicitado informaciónn sobre la marcha de los casos (...) la he proporcionado a las instancias correspondientes", manifestó a través de un comunicado.

En ese sentido, dijo que el último reporte entregado fue el que corresponde a la declaración que dio en Francia, a finales de julio, el publicista Luis Favre. Según contó, Vela recibió ese informe para que sea elevado al titular del Ministerio Público.

"He expuesto ampliamente sobre los casos (de investigación) en dos juntas de Fiscales Supremos, una el año pasado y la última en abril de 2018. Así debe constar en las actas correspondientes, en ellas estuvo presente el actual fiscal de la Nación y respondí a todas las interrogantes (...) No recuerdo ningún cuestionamiento a mi trabajo de su parte", mencionó.

Asimismo, descartó que no haya iniciado el proceso de entrega de cargo al fiscal José Pérez, quien por su jerarquía ocupa su lugar como coordinador del equipo especial. "La entrega de cargo es un proceso (...) he cumplido con poner a disposición de mi reemplazante todo el acervo patrimonial y documental de mi despacho", aseguró.

Finalmente, Hamilton Castro expresó: " Ruego a las autoridades del Ministerio Público mesura y prudencia en esta hora difícil por la que atraviesan las instituciones que imparten justicia, así como también respeto a las personas y a sus familias".