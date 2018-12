Hamilton Castro: “Todos los fiscales deben continuar”

Hamilton Castro es un fiscal que le rehúye a la exposición pública y así lo demostró cuando lideró el antiguo equipo especial de la Fiscalía, en el que estuvo al frente por año y medio. Solo a través de una llamada telefónica fue posible contactarlo para hablar sobre la recuperación de activos en el caso Alberto Venero y robarle algunas impresiones sobre el escenario en el que se desarrolla la investigación Lava Jato.

Hace unos días, el Perú recuperó –bajo su gestión– más de US$14 millones de las cuentas del ex testaferro de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero, pero hubo un acuerdo de por medio. ¿Por qué se llegó a este trato con el investigado?

Este es un caso relacionado al decomiso de los fondos de una cuenta que Venero tiene en Suiza. Venero expresó su voluntad y disposición de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Evaluamos aplicar una colaboración eficaz, pero no veíamos un camino claro sobre esta posibilidad dada la naturaleza de la investigación, ya que solo se pretendía recuperar activos. Y por eso decidimos explorar las leyes peruanas.

Y recurrieron a la transacción extrajudicial.

Sí. Dentro del Código Civil encontramos esta figura que permite someter un caso litigioso como este a la posibilidad de un acuerdo, para que ambas partes lleguen a concesiones recíprocas. Por esa razón, viendo que existía un sustento jurídico decidimos trabajar una transacción judicial. Este caso era complejo, proyectábamos que, desde que asumimos la investigación en 2016, demoraría en resolverse unos cuatro años de litigio. Aunque había el riesgo de no ganar el caso y de tener una oposición férrea de parte de Venero.

Pero la Procuraduría Anticorrupción reclama que al haberle cedido US$2 millones a Venero, como parte del acuerdo, se impidió el cobro de la reparación civil.

Hay que entender que una transacción implica concesiones recíprocas. Con este acuerdo, el Perú ha conseguido recuperar más dinero de lo que tenía la cuenta cuando fue descubierta, que eran más de US$12 millones. Eso no se había logrado durante 18 años que permanecieron congelados los fondos en Suiza. El Perú gana este dinero de origen ilícito de una manera célere y sin litigio. Venero ahora tiene libre disponibilidad sobre US$2 millones.

¿Cuál es la condición actual de Alberto Venero?

Para esta Fiscalía, Venero tiene la condición de investigado por pérdida de dominio.

¿No se le imputa a Venero ningún delito?

No. Venero tiene otros casos en juzgados y en ejecución de sentencia que no son de mi competencia. La única finalidad de un caso de pérdida de dominio era la recuperación de activos, sea en el Perú o en el extranjero.

Pero la Procuraduría va a insistir con su embargo. ¿No afecta ello el acuerdo con Venero?

La Procuraduría ha introducido una acción de embargo sobre los US$2 millones que le corresponden a Venero, con lo cual ha validado la transacción de más de US$14 millones.

¿Ahora qué debe suceder para que ese dinero sea repatriado?

La Fiscalía ya hizo su trabajo en este caso. Lo que sigue ya no es responsabilidad del fiscal sino de una comisión de representantes del más alto nivel del Estado peruano. Participan funcionarios de la Cancillería, del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y el Poder Judicial, que deberán llegar a un acuerdo con las autoridades suizas a quienes tendrán que comunicar en qué se gastará este dinero. La intención es que los recursos decomisados sean usados para la lucha contra la corrupción.

Entiendo que hay otros activos recuperados que también deben ser repatriados.

En noviembre de este año, autoridades peruanas se reunieron con sus pares de Suiza. Se han hecho avances importantes para la repatriación de dineros que en otros casos han sido recuperados, como los fondos que pertenecían a los rusos Yuri Khozyainov y Evegny Ananev, y también los US$15 millones de Montesinos en una cuenta de Luxemburgo.

Permítame cambiarle de tema. Es inevitable consultarle sobre la situación del fiscal Rafael Vela y el actual equipo especial del caso Lava Jato.

Tengo una opinión, pero debo ser muy prudente y mesurado. Prefiero reservarme lo que pienso.

¿Pero cree que los miembros del equipo especial deben continuar?

Todos los fiscales a cargo de un caso, en la medida que no incurran en un tipo de responsabilidad, deben continuar en sus puestos. Respeto mucho el trabajo de mis colegas en el equipo especial y considero que, en general, dentro del nuevo equipo existen fiscales de valía y es imperativo que estos profesionales desplieguen su labor en las mejores condiciones y puedan seguir estructurando los casos y conducirlos a la etapa de juicio.

Este nuevo equipo tiene cinco meses y logró cerrar el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht.

Sería mezquino no reconocer que el nuevo equipo no empezó de cero. La negociación y acuerdo cerrado con Odebrecht no se explicaría sin el trabajo que hicimos y que demandó la corroboración de los hechos que hoy conocemos.