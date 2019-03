Hamilton Castro allanó caja fuerte perteneciente a magistrado fallecido

El fiscal Hamilton Castro encabezó este jueves un allanamiento en la agencia del Banco de Crédito del Perú, ubicado en la cuadra cuatro del jirón Lampa. El objetivo del mismo fue recuperar la caja fuerte del fallecido ex magistrado de Lima Norte Alberto Infantes Vargas.

Los bienes incautados eran reclamados por los herederos del juez superior; sin embargo, la suma no guardaba relación con sus ingresos.

"Nosotros tenemos una tarea importante que recién inicia. Usted sabe que la fiscalía de extinción de dominio es de reciente creación no tiene ni un mes y esperamos que con el apoyo de la policía y del Pronabi realizar un trabajo eficiente y eficaz", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Como ya he señalado, se trata de una medida cautelar de incautación por urgencia sobre más de 300 mil dólares que hemos encontrado en una caja de seguridad perteneciente a un ex magistrado de la Corte de Lima Norte y que está inmersa dentro de una investigación de pérdida de extinción de dominio que ha sido reabierta recientemente y que va a continuar con actos de investigación que vamos a programar en el despacho fiscal", señaló.

En otro momento, Castro reiteró su apoyo al equipo especial del caso Lava Jato a cargo de Rafael Vela y se abstuvo de pronunciarse respecto al acuerdo de colaboración eficaz al que llegó el Ministerio Público con la empresa Odebrecht.

"Yo ya me pronuncié sobre el particular [avances del equipo especial del caso Lava Jato] y es evidente que el equipo especial tiene el apoyo no solamente del que habla, sino de todos los fiscales del Ministerio Público", señaló.

"No podría pronunciarme [sobre el acuerdo de colaboración eficaz], puesto que no está bajo mi competencia", remarcó.

Como se recuerda, Hamilton Castro encabezó hasta julio del 2018 el equipo especial del caso Lava Jato, hasta que fue removido de su puesto por el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien designó al fiscal superior Rafael Vela como titular de dicho grupo investigador.



ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR