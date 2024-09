¿Hacia dónde va el fujimorismo tras la muerte de su líder histórico?

¿Qué cree que va a pasar con el fujimorismo? ¿Puede haber fujimorismo sin Fujimori?

C. CAMPOS: La muerte de Alberto Fujimori es sin duda un impacto muy grande para el partido. Me temo que, como todo movimiento caudillista, como toda expresión que ha tenido a una persona como eje central de su dinámica política, el fujimorismo no va a ser igual sin Alberto Fujimori. Me temo que, Keiko no va a poder administrar posibilidades de triunfo que siempre estuvieron alimentadas con alguna expectativa de que Alberto Fujimori pudiera estar siempre guiando de la mano a su propia hija y al movimiento. Desaparecido él, creo que como todo movimiento caudillista, reitero, en el Perú eh, quizás el fujimorismo pueda ir diluyéndose.

G. VALZ-GEN: Creo que, con la inscripción de Alberto Fujimori al partido, lo que ellos van a buscar es intentar cohesionar a los distintos sectores y tratar de alinearse con una estrategia común. Me parece que van a hacer que la muerte de Fujimori tenga un efecto cohesionador dentro del partido y creo que van hacia la reivindicación de aquellos aspectos positivos y rescatables que tuvo en su gobierno. Pienso que sí habrá fujimorismo sin Fujimori y que Fuerza Popular va a seguir igual. Recordemos que el partido lo funda Keiko y es Alberto quien se inscribe. Este fallecimiento va a hacer que el expresidente Fujimori se vuelva como algo místico, como un personaje fundacional y van a tratar de crear, más allá de todas las críticas que se le puedan hacer a Fujimori, de levantar los aspectos positivos y con eso crear una especie de doctrina fujimorista ya con una persona fallecida. No sé si eso necesariamente vaya a tener éxito, pero me da la impresión de que es lo que van a tratar de hacer. Por otro lado, los críticos al fujimorismo van a seguir enrostrándole todo lo negativo del gobierno de Fujimori a Fuerza Popular como ya hicieron en anteriores campañas.



Con la muerte de Alberto Fujimori, quién podría asumir ahora ese liderazgo ¿Keiko o Kenji?

C. CAMPOS: Bueno, siempre se ha hablado de estas dos posibilidades. Keiko Fujimori ha tenido el mérito de retomar a través de su movimiento las bases del fujimorismo tras la caída de su padre y sus acusaciones en contra. Tuvo la virtud de recorrer el país y crear una base social en distintas regiones, pactando con líderes locales, así fue armando una base fujimorista. Eso se expresó el año 2016 cuando obtuvieron inusitadamente 73 congresistas. Habría que ver si ambos tienen un programa común, si pueden administrar adecuadamente sus diferencias, y que no haya corrientes que rompan el esquema general del fujimorismo, esto todavía está por verse. Pero cualquier cosa podría pasar. Kenji podría ser una posibilidad, pero habrá que ver cómo se desenvuelve Fuerza Popular luego de la muerte de su líder histórico. Reitero mi temor o casi mi presagio de que ellos tienen muchas dificultades para lograr un acuerdo permanente. En la política nunca hay que descartar nada, pero me parece que la muerte de Alberto Fujimori crea un escenario bastante desconcertante para el futuro de Fuerza Popular.

G. VALZ-GEN: Hasta donde recuerdo, Kenji está cumpliendo una sentencia y a un cargo público en la próxima elección no puede postular. No veo otra que no sea Keiko Fujimori para seguir liderando el fujimorismo; el apellido Fujimori va a seguir en el fujimorismo. Habrá que ver si a partir de la muerte de su líder histórico los albertistas lo piensen dos veces antes de pensar en Keiko. Ahora, el hecho de que haya partido Fujimori en este momento y no en un periodo electoral hace que ese elector más afín al albertismo pueda escaparse del fujimorismo e irse a otras corrientes políticas.