A inicios del mes, el Ejecutivo envió un pedido de facultades para legislar en diversas materias: económicas, tributarias, entre otras. Posteriormente decidió separar el tema de la reconstrucción, y el último viernes envió una solicitud sobre este ámbito.

Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , asistió a la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar su solicitud para avanzar en los trabajos en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño el año pasado.

El premier afirmó que la población afectada por los desastres naturales del año pasado “no puede esperar más” por los trabajos en sus respectivas regiones.

“Las facultades que hoy venimos a sustentar no solo son necesarias, sino urgentes, para una reconstrucción veloz, honesta y eficiente”, sostuvo.

En esa línea, explicó que el nuevo diseño propone ir directo a los estudios de ingeniería e inmediatamente después a la contratación y ejecución de la obra.

No obstante, precisó que esto no significará la debilitación de los sistemas de control, ni bajar la eficiencia, y aseguró que se garantizará la transparencia en el proceso.

Villanueva también detalló que la intención del Ejecutivo no es ir más allá de lo que señala el pedido de facultades, con lo que descartó alguna iniciativa que no esté dentro del marco de la solicitud que están haciendo.

“Nosotros estamos decididos a recuperar, en el menor tiempo, las condiciones de una vida digna para las personas”, resaltó el premier.

PREDISPOSICIÓN

Al parecer, dentro del grupo parlamentario habría consenso por aprobar el pedido.

El congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) destacó que se haya separado este tema para darle la celeridad que se requiere e indicó que solo se tendrían que realizar algunos ajustes a la propuesta.

“Una reflexión es que no vayamos a torcer la confianza que significa una delegación de facultades sobre todo en un tema como este”, expresó.

En tanto, la vocera de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, consideró que el proyecto del Ejecutivo busca “poner el acelerador” en el trabajo de reconstrucción.

Asimismo, manifestó que se tiene que destacar que la iniciativa permitirá reducir los plazos para los procesos.

Por su parte, el legislador de Nuevo Perú Édgar Ochoa afirmó que, bajo el sustento constitucional de los derechos a la vida y la protección que tienen las personas afectadas por los desastres naturales, el Ejecutivo debería tener facultad de legislar sobre la reconstrucción “sin perder de vista el enfoque de desarrollo humano”.

Para el vocero del oficialismo, Gilbert Violeta , el Parlamento tiene la mayor predisposición de aprobar el pedido, el cual, afirmó, “está justificado dada la naturaleza del tema”.

DATOS

-El Ejecutivo pidió facultades para legislar por un plazo de 60 días, y en este periodo planea cerrar brechas de infraestructura y servicios.

-Este pedido incluye la posibilidad de modificar la Ley 30556, la cual dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

-Según se ha establecido, el cambio permitirá reducir procesos, estudios y autorizaciones que permitirán un ahorro de tiempo de entre 12 y 13 meses.