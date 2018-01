Mañana habrá humo blanco y se conocerán a los integrantes del denominado “ gabinete de la reconciliación”. Así lo informaron fuentes del gobierno a Perú21, quienes revelaron también que serán ocho o nueve rostros nuevos los que tendrá el equipo ministerial que seguirá liderado por la premier Mercedes Aráoz .

De acuerdo con lo que este diario pudo conocer, uno de ellos será un miembro “de alto nivel” del partido de gobierno, y la coordinación de su adhesión ha sido con los oficialistas Gilbert Violeta y Salvador Heresi, presidente y secretario general de Peruanos por el Kambio (PpK), respectivamente.

De igual modo, se sigue evaluando la posibilidad de que algún integrante de la bancada de PpK forme parte de este gabinete de la reconciliación.

OPCIONES



Hasta ayer, se voceaba al congresista Jorge Meléndez en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y a su colega Clemente Flores en la cartera de Agricultura.

No obstante, distintas organizaciones agrarias emitieron un pronunciamiento, dirigido al jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pidiéndole que el parlamentario Sergio Dávila, de la región Arequipa, lidere el Ministerio de Agricultura (Minagri).

En diálogo con este diario, el arequipeño dijo estar “bastante agradecido con el respaldo de los dirigentes” y aseguró estar apto para asumir dicho cargo en caso PPK y Aráoz lo crean conveniente. “Yo conozco el agro desde la niñez, tengo mucha experiencia y contacto con las comunidades. Reúno las condiciones, pero eso ya queda en manos de ellos”, dijo.

Asimismo, cabe precisar que días atrás Heresi señaló a este diario que Violeta reunía los requisitos para integrar este gabinete, pero eso fue descartado por dicho congresista pues acaba de asumir la vocería de la bancada y ahora integra la comisión Lava Jato; empero, la inclusión de alguno de ellos aún no se descarta.

Además, se supo que el legislador y ministro de Vivienda, Carlos Bruce, es uno de los miembros que permanecerá en su cargo.

La misma suerte correría Ana María Choquehuanca, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); sin embargo, aún no se confirma si Pedro Olaechea seguirá en la cartera de la Producción.

LOS QUE SE QUEDARÍAN



Según informaron fuentes de gobierno, además de Bruce, los otros ministros que continuarían en sus cargos son Claudia Cooper (Economía y Finanzas) y Bruno Giuffra (Transportes y Comunicaciones).

En tanto, Fiorella Molinelli, titular del Midis, seguiría en el gabinete ministerial, pero asumiría otra cartera, que podría ser la de Producción.

SABÍA QUE



- Se voceó al ex ministro Ántero Flores-Aráoz en el Ministerio de Defensa (Mindef), cartera que dirigió durante el gobierno del ex mandatario Alan García, pero en diálogo con Perú21, el también ex candidato presidencial descartó dicha posibilidad.



- Otro de los voceados fue el ex asesor de gobierno Jorge Villacorta, pero comunicó a este diario que no será así pues, según él, la premier Mercedes Aráoz ha rezagado a los militantes de PpK. Esto fue rotundamente negado por allegados a la premier.