El abogado de Pedro Castillo Terrones, Eduardo Pachas, presentó un pedido de hábeas corpus ante el Poder Judicial, con el fin de que la fiscal Norah Córdova no plantee ningún allanamiento en Palacio de Gobierno. Perú21TV, conversó con el abogado constitucionalista, Christian Delgado, quien manifestó que la solicitud es “acelerada, denota ansiedad y urgencia por parte de la defensa del presidente Castillo”.

“Es acelerado, denota prisa, ansiedad y urgencia por parte de la defensa del presidente Castillo. El habeas corpus tiene como finalidad preservar las garantías del debido proceso, no es el caso, ya que el presidente no es testigo y tampoco investigado. La Fiscalía puede allanar cualquier bien inmueble si es que está en una etapa de investigación, mientras que la diligencia de exhibición de documentos no va a buscar a la persona que está en Palacio de Gobierno, lo que quiere es tomar documentos en el lugar donde, evidentemente se han realizado estas reuniones que no tenían por qué realizarse”, manifestó Delgado.

El jurista explicó que “el habeas corpus no podría neutralizar una nueva visita fiscal”.

“Es notoria una serie de estrategias para evitar investigaciones contra el presidente Castillo, legalmente no veo como este habeas corpus podría neutralizar una nueva visita fiscal. Norah Córdova puede regresar e ingresar, si está en la etapa de recojo de documentos, de analizar in situ, en el lugar, que es lo que hubo, que es lo que hay; a partir de ello podrá ver qué calidad tendrían cada uno de los sujetos que habrían participado. No se entiende por qué no se permite esta apertura, si quien nada debe, nada teme”, remarcó.

