Luis Gutiérrez Ticse, quien fue nombrado ayer como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC), señaló que ha ejercido como abogado de diferentes organizaciones políticas, pero que no tiene ninguna militancia en ningún partido.

En declaraciones a Canal N, afirmó que quienes critican su designación o buscan vincularlo a agrupaciones como Renovación Popular tienen una “animadversión” contra él.

“Yo soy abogado constitucionalista, he patrocinado en causas de organizaciones políticas, yo soy constitucionalista y he defendido los derechos de participación política, he participado [en audiencias] como abogado, como profesional, pero no tengo militancia partidaria”, aseveró.

Al ser consultado sobre la causa específica en la que defendió al excandato presidencial Rafael López Aliaga, el abogado explicó que se trató de un proceso por un supuesto uso irregular de propaganda política.

“Al partido político [Renovación Popular] en las elecciones le impusieron multas por propaganda política porque el candidato [López Aliaga] usó una gorra para ir a una entrevista y el jurado consideró que era una propaganda prohibida pero nosotros decíamos que eso no era un acto proselitista”, detalló.

Finalmente, el abogado Gutiérrez Ticse saludó la elección de nuevos integrantes del TC por parte del Congreso pues consideró que “es una demostración que, en aras de la democracia y la institucionalidad, se pueden llegar a consensos”.

Ayer, el Congreso de la República eligió a Luis Gustavo Gutiérrez Ticse como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) en reemplazo de Eloy Espinosa-Saldaña.

La propuesta de Gutiérrez Ticse logró 97 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones en el Pleno que se llevó a cabo sin debate alguno y sin la presentación de cuestiones previas sobre este tema.

