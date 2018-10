Gutiérrez Pebe sobre audios: No ha habido nada absolutamente irregular

El ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM) Julio Gutiérrez Pebe aseguró que los audios que demostrarían el nombramiento de un fiscal, coordinado con Walter Ríos , no demuestran "nada irregular".

"Los dichos no concuerdan con los hechos, no ha habido absolutamente nada irregular", expresó a su salida del Palacio de Justicia, donde se evaluó el pedido de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva en su contra.

Vea también Fiscal alerta de peligro de fuga de ex consejero Gutiérrez mientras sustenta pedido de prisión preventiva

Gutiérrez Pebe , además, sostuvo que su "único error" es haber hablado por teléfono con Ríos para el nombramiento del fiscal Armando Mamani Hinojoza.

"Recibí una llamada donde me recomendaban el nombramiento (del fiscal Armando Mamani Hinojoza), pero allí quedó. No hubo más y no hay nada", aseveró a los periodistas.

Del mismo modo, el ex consejero aseguró que no se irá del país como el ex juez supremo César Hinostroza, actualmente detenido en España. "Jamás me iré del país", enfatizó.

AUDIO COMPROMETEDOR

En uno de los audios difundidos semanas atrás. Julio Gutiérrez Pebe le cuenta a Walter Ríos que su "encargo" se había concretado: favorecer a uno de los postulantes a una plaza fiscal "para que salte del tercer lugar al segundo", en desmedro de otra postulante.

"Si tú supieras este… lo que he hecho Walter. Me he tumbado a la segunda hermano, y era una titular hermano (...) y yo era el ponente de la segunda y le saqué el alma hermano, sino ¿cómo justificaba que el tercero suba al segundo hermano?", se le escucha decir al ex consejero en el audio.

En el mismo registro, Gutiérrez Pebe le pide a Ríos que intervenga en un proceso judicial vinculado a Enapu en el cual tiene relación su esposa. El expresidente de la Corte Superior del Callao asiente a su pedido y señala que indagará el estado de este caso.