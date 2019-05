Walter Gutiérrez: "Nos hubiera gustado más personalidades en JNJ, pero es lo que hay"

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez , comentó que a los integrantes de la Comisión Especial les hubiera gustado que “más personalidades” participen para ser parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Sin embargo, refirió que con quienes se hayan presentado se tratará de “sacar lo mejor para la institución".

“Se ha hecho un trabajo bastante serio. Nos hubiera gustado que más personalidades participen, pero es lo que hay y con este equipo de personas que se han presentado vamos a trata de sacar lo mejor para la institución”, afirmó en entrevista con RPP.

El último domingo, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo sentirse “decepcionado” por la calidad de los postulantes a la JNJ e indicó que esta situación era “previsible”.

"A mí no me preocupa la cantidad, sino la calidad de los postulantes y se ve en la lista de los 120 muy pocos juristas reconocidos. La verdad que sí [me decepciona]", sostuvo en "Agenda Política".

Al respecto, Walter Gutiérrez refirió que han trabajado dentro de lo que establece la ley; sin embargo, les “hubiera gustado” que esta fuera diferente para tener a otro tipo de candidatos a la JNJ.

“Nosotros trabajamos dentro del marco que nos establece la ley, a nosotros nos hubiera gustado que la ley fuese diferente para poder estimular e incentivar, animar a que otras figuras también puedan participar”, señaló.

“Yo no quiero descalificar para nada a quienes se han presentado. En el camino veremos cuál es su conocimiento, su conocimiento jurídico, su idoneidad moral. Todos están en la misma línea de base para mí y para todos los miembros de la Comisión Especial”, agregó Gutiérrez.

Finalmente, el defensor del Pueblo aseveró que para el 19 de julio debería estar instalada la JNJ, en el cumplimiento de sus funciones.