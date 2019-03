Gutiérrez: En todos los casos de acoso hay un patrón de conducta de negar el hecho

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez , advirtió que existe un patrón de conducta de parte de las personas denunciadas por acoso sexual, en referencia a la acusación contra el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) presentada el último viernes por una periodista.

“En todos los casos que se han dado en el Congreso, en los tres anteriores [Moisés Mamani, Paloma Noceda y Marisa Glave], hay un patrón de conducta. El patrón es que siempre en un primer momento se niega el hecho, el agresor niega el hecho y luego va cambiando de versión, va mutando”, indicó en diálogo telefónico con Exitosa.

Vea también Partido Morado de Julio Guzmán ya figura como inscrito en la web del JNE

Walter Gutiérrez explicó que en un primer momento existe “una negativa” de parte de la persona a la que se le atribuye la acusación hasta que esta “comienza a matizarse”.

“Si revisa todos los casos, siempre en un primer momento hay una negativa, una negación de que el hecho ha sucedido en los términos en los que se plantea. Luego comienza a matizarse su propia versión […] Entonces esto sucede no solamente en el Parlamento, sino en todos los casos”, refirió.

Además, el defensor del Pueblo aclaró que la periodista que realizó la denuncia contra el legislador de Acción Popular no es una persona anónima, sino que está plenamente identificada.

“La víctima ha decidido que haya reserva respecto de su identidad, no es que no se conozca quién es, lo que sucede es que ella -con todo su derecho- está pidiendo que se cautele la exposición mediática de su identidad”, dijo.

El último sábado, Yonhy Lescano utilizó sus redes sociales y se refirió a la denuncia como una “patraña” que llega desde una "denunciante anónima". El congresista afirmó que no se dejará intimidar por “la mafia” que lo quiere ver fuera del Parlamento.

“No me va a intimidar la mafia, aunque la patraña venga de una "denunciante anónima". La mafia no me quiere en el Congreso ahora que debe investigarse a [Héctor] Becerril, [Mauricio] Mulder y [Pedro] Chávarry, a quienes han blindado de denuncias graves. Vienen también los corruptos de Odebrecht. Cobardes”, escribió.

Al respecto, Walter Gutiérrez demandó una “investigación muy transparente, célere y que se respete el debido procedimiento parlamentario” a fin de aclarar la situación. Sin embargo, manifestó que el acoso es un delito común, que no tiene “nada que ver” con la función parlamentaria.