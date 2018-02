Gustavo Rodríguez: "Desinformar resulta más caro"

Una opinión importante sobre la materia es la de Gustavo Rodríguez , comunicador que ha emprendido exitosas campañas publicitarias en el país.

¿Cómo califica este proyecto de ley?

Me parece demagogia antitécnica. Yo le preguntaría al señor Mulder: ¿Si de verdad quieren que el Estado deje de invertir en espacios de medios privados, estarían dispuestos a dejar de ir a noticieros de canales privados? Ellos no lo van a dejar de hacer porque saben que la forma más adecuada de llegar a mayor audiencia es a través de los medios privados.

¿Los alcances de un medio del Estado son distintos a los de un medio privado?

Efectivamente, y sería totalmente antitécnico suprimir cualquier estrategia de comunicación en los medios privados para cumplir con los objetivos de comunicación. Lo que debe hacerse no es prohibir, sino sustentar de manera técnica por qué invertir en los medios.

¿Qué falta especificar en la actual ley?

Probablemente sustentar el retorno de la inversión. O sea, no puedes invertir miles de soles en algo que no va a tener un retorno superior a eso. Pero, de verdad, el proyecto me parece demagogia antitécnica. Me extraña que en el gobierno de García, en el que Mulder era congresista del oficialismo, no se puso la misma voz en alto cuando “El Perú Avanza” lo teníamos hasta en la sopa, en todos los canales y radios privadas.

En esta propuesta también se menciona a los medios de Internet y las redes sociales. ¿Eso tampoco justifica la prohibición?

No. Analicemos de qué manera la gente usa los medios hoy. ¿Los primeros lugares de la afluencia de navegación (en Internet) están en las instituciones del Estado? No. El sentido común te dice que el Estado debe acercarse a la ciudadanía, por lo tanto debe adecuarse a las costumbres de su ciudadanía, no al revés. El Estado está para servirnos y tiene que llegar eficientemente a los medios que son de más consumo.

¿La inversión del Estado en medios privados es necesaria, entonces?

Sí, negar la inversión del Estado en medios privados a la larga saldrá más caro que lo que se pretende ahorrar. Desinformar a la población resulta más caro. Gran parte de las crisis que tenemos tiene que ver con desinformación. De todas formas espero que este debate ayude a darle peso a la radio y canal del Estado como medios que llegan a más geografía.