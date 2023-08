El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre las revelaciones que hizo su hijo a la Fiscalía sobre el ingreso del dinero del narcotráfico. El mandatario negó las acusaciones y aseguró que se busca “intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia”.

Durante una manifestación a su favor, Petro aseguró que su hijo, quien fue detenido ayer, no ha confesado que dinero del narcotráfico a su campaña. “Mi hijo no dijo eso, y no dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido”, dijo.

Según el medio colombiano, Noticias Caracol, Nicolás Petro habría asegurado bajo juramento, que su padre sí tenía conocimiento sobre el origen ilícito del dinero que ingresó a su campaña presidencial. Estas revelaciones han llevado a que congresistas pidan la renuncia del mandatario, a menos de un año de haber asumido la Presidencia.

Con estas declaraciones del hijo de Gustavo Petro ante la justicia, el Presidente debe renunciar a su dignidad. No es legítimo su ejercicio del poder. pic.twitter.com/I6Yz216xjx — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 3, 2023