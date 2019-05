Guerra García: "Para enfrentarse a una mafia, Susana Villarán aceptó dinero de otra" [VIDEO]

El expresidente de Protransporte Gustavo Guerra García cuestionó que la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán "haya aceptado el dinero de una mafia" para enfrentarse a otra, en referencia al proceso de revocatoria del 2013.

"Para enfrentarse a una mafia, terminó recibiendo el apoyo de otra mafia. Para nuestro sector político eso es inaceptable", y aseguró que gastaron menos de 400 mil soles en la campaña que Villarán ganó en 2010.

Indicó que en esos años la exburgomaestre coincidía con él y con todos los que la apoyaron en el sentido de que no se necesitaba una campaña millonaria, mas sí una alianza y unidad entre los sectores progresistas de izquierda del país.

"Entre esa persona que yo conocí con esas características y que para nosotros generó mucha ilusión y confianza, a una persona que reconoce haber sabido y haber decidido que entrara dinero negro a la campaña del No son como dos personalidades diferentes", remarcó.

Guerra García recordó que fue la propia Villarán quien rompió la alianza de Fuerza Social con algunos de los grupos de izquierda, como el Partido Fonavista, Tierra y Libertad, y Patria Roja, ni bien llegó a la alcaldía de Lima, alegando que iba a afectar la imagen de su partido.

"No sé si el poder revela a las personas o el poder las transforma", manifestó al señalar que a su entender, Anel Tonwsend no controlaba las finanzas de la campaña del No, sino que era la jefa de campaña del No a la revocatoria.

Guerra García también analizó el por qué la ex alcaldesa aceptó el dinero de Odebrecht y OAS: "El principal error que comete Susana, y que nosotros cometimos también, es permitir que se manejara fuera del partido, eso originó que nuestra alcaldesa esté totalmente desprotegida".