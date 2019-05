Guerra García: "Peajes pueden anularse, pero iríamos a un arbitraje"

El expresidente de Protransporte, Gustavo Guerra García , consideró que los contratos de peaje firmados con las empresas brasileñas Odebrecht y OAS se pueden anular, pero eso traería consecuencias para el Perú.

"De anularse se pueden anular, Lima se puede encargar del peaje y terminar las obras, pero es probable que eso nos lleve a un arbitraje internacional y hay que ver si podemos ganar porque se necesitaría probar que los contratos hubo actos de corrupción", señaló.

"Si bien no es tan fácil ir por la nulidad de los contratos y ganar un arbitraje internacional o un proceso en el CIADI, sí me parece que Jorge Muñoz puede revertir algunos cambios en las concesiones que me parecen van claramente en contra de los intereses de la ciudad", agregó.

El exfuncionario edil recordó que en los contratos con Rutas de Lima figura el Óvalo Canta Callao, obra que ha sido retirada del proyecto y que perjudica a quienes transitan por la Panamericana Norte.

En Radio Nacional calificó de "valiente" la propuesta del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para dejar sin efecto los contratos suscritos con las empresas brasileñas en la gestión de Susana Villarán (2010-2014).

Sin embargo, Guerra García señaló que el punto débil de la propuesta del alcalde de Lima es que los actuales operadores de Rutas de Lima y de Línea Amarilla "no son los que causaron los problemas".

"El municipio de Lima puede anular los contratos y luego va a enfrentar un proceso en el CIADI, pero independientemente de la multa que le venga, va a recuperar una recaudación súper importante de peajes en el corto plazo, pero (…) tendría que terminar las obras restantes", subrayó.

Recordó que OAS ya no es concesionario de la Vía Expresa Línea Amarilla, sino la empresa francesa Vinci Highways desde el 2016, la cual no tiene ninguna relación con la constructora brasileña.

Como se recuerda, la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán admitió que recibió aportes de Odebrecht y OAS -empresas que se adjudicaron obras en su gestión- para evitar su revocatoria en el 2013.