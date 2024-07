El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó el informe de la Contraloría en el cual se señala que la presidenta Dina Boluarte no habría declarado la totalidad de sus cuentas financieras. En ese sentido, aseguró que el contralor Nelson Shack actuó con “ligereza” al revelar esta información.

Adrianzén aseguró que se habría vulnerado el secreto bancario al revelar que la mandataria es titular de otras cuentas en el sistema financiero. Además, señaló que el informe de la Contraloría era de carácter reservado.

“Con gran ligereza dice que habría un desbalance patrimonial. He podido comprobar que desde la Contraloría se ha brindado información sobre esta carpeta que tiene carácter de reservado. Cuando van a revelar las cuentas de cualquier ciudadano, nosotros estamos protegidos por el secreto bancario, tendría que haber una autoridad que lo permita, yo creo que hay que ser muchísimo más cuidadoso”, aseguró en RPP.

No obstante, el jefe de Gabinete confirmó que la mandataria posee cuentas no declaradas. Sin embargo, aseguró que estas cuentan con saldos menores que no requieren ser declarados. Asimismo, indicó que la Contraloría ha cometido errores al fiscalizar a Boluarte.

“La propia norma refiere que cuando se trata de cuentas ínfimas ni siquiera tienes obligación de declararlas. Hay unas cuentas que tienen saldo de 1.40 soles y S/ 1.14. Hay otra cuenta que proviene de Caja Raíz, donde la señora presidenta tenía unos ahorros, pero esa financiera entró en problemas por insolvencia y entonces todas las cuentas pasaron al BCP. ¿Qué ocurrió? La Contraloría sigue reportando esta cuenta de Caja Raíz con la del BCP cuando lo que ocurrió es que los fondos fueron transferidos de una a otra. Segundo punto: no se tomaron en cuenta la liquidación de sus labores en el Midis”, indicó.

Por otra parte, Adrianzén, rechazó que el Poder Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley para afectar el funcionamiento de la Contraloría, como aseguró este lunes el contralor Nelson Shack.

“La Contraloría no tiene sino las herramientas ya establecidas para continuar con ese control concurrente. No hay el más mínimo ápice de voluntad de que no se realice el control concurrente o que se limite el control de la Contraloría General de la República”, señaló el premier.

En otro momento, el titular de la PCM dijo que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, debe renunciar por las supuestas filtraciones de las declaraciones de Dina Boluarte.

“De la Fiscalía poco me queda por esperar. ¿Cómo es posible que siendo que la carpeta está en el fiscal de la Nación, que es el único que puede investigar a la presidenta en condición que está bajo discusión, haya una filtración de esa naturaleza de las declaraciones de la mandataria. Eso es inadmisible”, afirmó en el programa ‘Las Cosas Como Son’ de RPP.

“En cualquier parte del mundo, solo por esa filtración, el titular (del Ministerio Público) presentaría su renuncia. Por decoro de no haber tenido el cuidado y la diligencia debida... al terminar la primera diligencia la presidenta habría manifestado al fiscal de la Nación su voluntad expresa de que se guarde extremo cuidado y sigilo con esa declaración. Para nada sirvió”, aseveró.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.