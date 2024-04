El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció ante la moción de censura presentada contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. En ese sentido, señaló que el Congreso necesita “dar un poquito de aire”.

“A mí me apena. No dejo de entender que esto es parte de la gimnasia política; que nos van a llamar para pliegos interpelatorios. Pero también necesitamos tener presente que este tipo de actividades, en realidad siendo absolutamente constitucionales, necesitan dar un poquito de aire”, aseguró a RPP.

En ese sentido, el premier se refirió a los cuestionamientos que realizan las bancadas de izquierda en contra del titular del Minem por presuntos vínculos de una empresa de la que era accionista con la minera Southern. Sin embargo, Mucho respondió a las acusaciones y señaló que se desvinculó de la empresa antes de ocupar el ministerio. Ante ello, Adrianzén aseguró que “no le podemos borrar el pasado”.

“No le podemos borrar el pasado, ¿o es que creen que por qué ha tenido relaciones con la minería y empresa, y quizás hasta las suyas propias, ya está descalificado para ser ministro? ¿A quién quieren que traigamos? ¿A un abogado del ministerio? Pido un ejercicio de reflexión”, aseguró.

No obstante, el titular de la PCM señaló que “esto no justifica que desde esa posición se haya cometido un acto irregular, pero no tengo ninguna presunción para creer que eso es posible”.

