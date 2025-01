Guillermo Loli considera poco probable que aprobación cambie a favor de Boluarte

El director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, consideró que "no se puede hablar de una subida" respecto a la cifra de aprobación de la presidenta Dina Boluarte debido a que "estadísticamente es lo mismo", pues para que se considere una subida se debe registrar una tendencia a partir de cuatro a cinco puntos respecto de la muestra.

"Estadísticamente es lo mismo. No se puede hablar de una subida. El mes pasado tuvo cuatro, ahora cinco, es básicamente la misma tendencia. Se podría decir que está estancada la señora presidenta. No ha habido un gran cambio entre diciembre y enero a pesar del distractor que tuvo con las denuncias a las encuestadoras a final de año y a pesar de este anuncio del sueldo mínimo vital que lamentablemente solo es efectivo para un sector de la población pues la gran mayoría de la población no tiene una formalidad y un sueldo mínimo, sino que es informal, y quizá por eso no tuvo la repercusión que ella esperaba", refirió Loli a Perú21.

Para entender mejor cuándo existe una subida en la aprobación, Loli puso como ejemplo las cifras del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien parece mejorar en sus números de aprobación en los últimos tres meses.

"Por ejemplo, hace poco, con la aprobación del alcalde de Lima, él bajó poquito por debajo de los 30, pero en los últimos tres meses, a raíz de este inicio supuestamente de las obras [habría que ver el nivel de avance de las obras que él ha anunciado] tuvo un sector de la población que lo comenzó a aprobar y ahora está en una tendencia de subida", refirió el experto.

"Vamos a ver cómo está en este último mes que lo hemos vuelto a medir. Pero ahí se puede hablar de cuatro a cinco puntos y que en dos o tres mediciones se ve que va cambiando la tendencia. No es el caso de la presidenta", agregó.

Loli consideró que los gobernantes con una aprobación tan baja tienen un serio problema de legitimidad frente a la población. "En general es muy difícil para nuestras autoridades gobernar con 4% o 5% de aprobación. No hay país que lo pueda soportar mucho. Así que este año es uno de bastante incertidumbre".

Respecto a los factores de la baja aprobación de la presidenta, el experto afirmó que la inseguridad ciudadana y su estilo comunicativo frente a la prensa, serían los factores principales que le juegan en contra.

"Claramente la incapacidad demostrada día a día en los ministerios, el hecho de no revertir con una política seria la inseguridad ciudadana, ahí hay un elemento importantísimo. Pero también ella ya le está sumando su cuota de estilo, de personalidad, esta vanidad que está como en una realidad paralela y este es un estilo que la gente también está rechazando", refiere Loli.

el director de Estudios de Opinión de Ipsos ve como poco probable que esta tendencia cambie a favor de Dina Boluarte.

