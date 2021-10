En la continuación del juicio oral contra el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) por afiliación terrorista, la defensa legal del procesado legislador intentó sorprender con la presentación del testigo Gonzalo Vereau Moreno.

El declarante buscó deslegitimar lo dicho por otros testigos del caso, quienes afirmaron -en audiencias previas- haber visto en febrero de 2009 al parlamentario en el campamento terrorista de Sendero Luminoso en el Vraem.

Durante su declaración, Vereau aseguró haber invitado a Bermejo a Trujillo, precisamente el 22 de febrero de 2009. Esto, agregó, fue para que participe como ponente de una actividad organizada por él y una asociación de familiares de víctimas de desapariciones forzosas durante la época del terrorismo.

“Se quedó en mi casa. Estuvo unos días. No sé si fueron tres o cuatro. El evento se realizó un sábado, de 4 a 6 de la tarde. La realización se hizo una semana previa”, destacó Vereau.

No obstante, el testigo propuesto a favor de Bermejo entró en numerosas imprecisiones al responder al fiscal y no recordó el nombre de la organización que costeó la mayoría de los gastos del evento, ni los detalles de la compra del pasaje de su invitado.

“No recuerdo, doctor. Sinceramente, he tratado de recordar ahorita que estoy hablando y no me acuerdo. Debe estar en los periódicos de la época, porque hacían bastantes actividades. No recuerdo (de qué empresa se adquirieron los pasajes para Bermejo). No le pregunté a la persona que compró el pasaje si lo hizo a nombre suyo de la asociación”, aseveró.

Además, Vereau resaltó que tampoco recordaba el costo del pasaje para Bermejo ni la fecha en la que envió el mail de invitación al ahora congresista.

La audiencia se suspendió por inconcurrencia de otros testigos citados. La reanudación será el 20 de octubre a las 3:00 p.m. y después, el 27 de octubre.

